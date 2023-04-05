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"Як зазвичай": синоптик дала прогноз на Вербну неділю

Якою буде погода на Вербну неділю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода на Вербну неділю в Україні особливо не потішить людей. Як відомо, зараз у країні похолодання та дощі.

Прогнозом погоди на 7 квітня поділилася у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Яка буде погода 7 квітня

На жаль, погода на Вербну неділю не порадує українців теплом. Буде холодно та вітряно.

"Вербна неділя в більшості областей України буде холодною, з поривчастим вітром. Як зазвичай", - повідомила синоптик.

Зазначається, що весь тиждень із 3 квітня по 8 квітня буде в країні "строкатим".

"Переважатимуть дощі, в більшості областей очікується холодна або свіжа погода, кому як, а ось у східній частині і на південному сході буде тепло, до +12+18 градусів!" - розповіла експерт.

Де буде сніг в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич солідарний із колегою. За його прогнозом погода буде прохолодною в неділю, 7 квітня.

Найближчими днями дощі переважатимуть в Україні, а в західних областях навіть спостерігатимуться снігопади.

"У центральних та східних областях опади будуть інтенсивними. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3-8 градусів, а вдень +9-14 градуси", - зазначає Кібальчич.

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