"Как обычно": синоптик дала прогноз на Вербное воскресенье

Погода на Вербное воскресенье в Украине особо не порадует людей. Как известно, сейчас в стране похолодание и дожди.
Прогнозом погоды на 7 апреля поделилась в Facebook синоптик Наталка Диденко.
К сожалению, погода на Вербное воскресенье не порадует украинцев теплом. Будет холодно и ветрено.
"Вербное воскресенье в большинстве областей Украины будет холодным, с порывистым ветром. Как обычно", - сообщила синоптик.
Отмечается, что вся неделя с 3 апреля по 8 апреля будет в стране "пестрой".
"Будут преобладать дожди, в большинстве областей ожидается холодная или свежая погода, кому как, а вот в восточной части и на юго-востоке будет тепло, до +12+18 градусов!" - рассказала эксперт.
Синоптик Игорь Кибальчич солидарен с коллегой. По его прогнозу также погода будет прохладной в воскрсенье, 7 апреля.
В ближайшие дни дожди будут преобладать в Украине, а в западных областях даже будут наблюдаться снегопады.
"В центральных и восточных областях осадки будут интенсивными. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3-8 градусов, а днем + 9-14 градуса", - отмечает Кибальчич.
Читайте также, что в Карпатах ударил 12-градусный мороз.
А также мы рассказывали, что нужно обязательно сделать за неделю до Пасхи.