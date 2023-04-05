"Как обычно": синоптик дала прогноз на Вербное воскресенье

Какая будет погода 7 апреля

К сожалению, погода на Вербное воскресенье не порадует украинцев теплом. Будет холодно и ветрено.

"Вербное воскресенье в большинстве областей Украины будет холодным, с порывистым ветром. Как обычно", - сообщила синоптик.

Отмечается, что вся неделя с 3 апреля по 8 апреля будет в стране "пестрой".

"Будут преобладать дожди, в большинстве областей ожидается холодная или свежая погода, кому как, а вот в восточной части и на юго-востоке будет тепло, до +12+18 градусов!" - рассказала эксперт.

Где будет снег в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич солидарен с коллегой. По его прогнозу также погода будет прохладной в воскрсенье, 7 апреля.

В ближайшие дни дожди будут преобладать в Украине, а в западных областях даже будут наблюдаться снегопады.

"В центральных и восточных областях осадки будут интенсивными. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3-8 градусов, а днем ​​+ 9-14 градуса", - отмечает Кибальчич.