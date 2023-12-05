"Як вам такий експеримент?". Наталка Денисенко шокувала своїм перевтіленням (відео)
Зірка українських серіалів Наталка Денисенко перевтілилась у доволі незвичний для себе образ - спокусливу білявку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram акторки.
Наталка Денисенко стала білявкою
Знаменитість запостила ролик, в якому вона позує у перуці білого кольору.
Наталка процитувала своїх фоловерів, які часто запитують в артистки, чому у неї не світле волосся, хоча найулюбленіший її колір - білий.
"Ви так любите білий, то чому у вас волосся не біле? Як вам такий експеримент change? У День Волонтера можу собі дозволити", - підписала відео Денисенко.
Реакція юзерів
Не всі прихильники оцінили свого кумира у такому образі.
Вони зазначили, що зірка з будь-яким кольором виглядає гарно, однак більше всього їй личить саме рудий.
Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
- Гарна! Але, Наталочка, рудий - це прям ваш стан душі!
- Наталка, бачу тебе тільки в рудому кольорі
- Ви дуже гарна, але блонд-це не ваш стиль
- Ні, забагато! Яка ви є,то супер
- Чарівна! Але це не Ви, Наталочко. Ви ж не снігова королева, Ви - вогонь!