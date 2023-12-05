"Как вам такой эксперимент?" Наталка Денисенко шокировала своим перевоплощением (видео)
Звезда украинских сериалов Наталка Денисенко превоплотилась в довольно необычный для себя образ - соблазнительную блондинку.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.
Наталка Денисенко стала блондинкой
Знаменитость запостила ролик, в котором она позирует в парике белого цвета.
Наталка процитировала своих фолловеров, которые часто спрашивают у артистки, почему у нее не светлые волосы, хотя самый любимый ее цвет - белый.
"Вы так любите белый, так почему у вас волосы не белые? Как вам такой эксперимент change? В День Волонтера могу себе позволить", - подписала видео Денисенко.
Реакция юзеров
Не все поклонники оценили своего кумира в таком образе.
Они отметили, что звезда с любым цветом выглядит красиво, однако больше всего ей подходит именно рыжий.
Наталья Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
- Гарна! Але, Наталочка, рудий - це прям ваш стан душі!
- Наталка, бачу тебе тільки в рудому кольорі
- Ви дуже гарна, але блонд-це не ваш стиль
- Ні, забагато! Яка ви є,то супер
- Чарівна! Але це не Ви, Наталочко. Ви ж не снігова королева, Ви - вогонь!