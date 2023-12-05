"Как вам такой эксперимент?" Наталка Денисенко шокировала своим перевоплощением (видео)

Звезда украинских сериалов Наталка Денисенко превоплотилась в довольно необычный для себя образ - соблазнительную блондинку.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.

Наталка Денисенко стала блондинкой

Знаменитость запостила ролик, в котором она позирует в парике белого цвета.

Наталка процитировала своих фолловеров, которые часто спрашивают у артистки, почему у нее не светлые волосы, хотя самый любимый ее цвет - белый.

"Вы так любите белый, так почему у вас волосы не белые? Как вам такой эксперимент change? В День Волонтера могу себе позволить", - подписала видео Денисенко.

Реакция юзеров

Не все поклонники оценили своего кумира в таком образе.

Они отметили, что звезда с любым цветом выглядит красиво, однако больше всего ей подходит именно рыжий.

Наталья Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)