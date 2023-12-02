Інша людина. Як Леся Нікітюк виглядала 10 років тому (фото)
Блогерка та ведуча шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк вразила фанів. Вона показала, як виглядала 10 років. Тоді вона ще не мала такої слави й вперше з'явилася на телебаченні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Нікітюк в Instagram.
Як ведуча виглядала у минулому
На скріншотах з архівного відео Нікітюк показала, якою була 10 років тому. Саме тоді вона вперше з'явилася на телебаченні, коли взяла участь у шоу "Розсміши коміка". Смішний номер, у якому артистка жартувала разом зі своєю подругою, підкорив суддів.
Тоді Нікітюк ніби була іншою людиною, з тоненькими "бровами-ниточками" й довгим висвітленим волоссям. Сама артистка пригадала, що вона навіть не розраховувала на виграш у шоу. Нікітюк та подруга просто хотіли показати свої жарти та смішити людей.
Нікітюк 19 років тому (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Якби мені хтось тоді сказав, що ми виграємо, що саме після цього шоу мене почнуть запрошувати на різні проекти, а грошовий виграш нам вручатиме майбутній президент України… Я б втратила свідомість ще перед виходом на сцену. Клянусь", - зазначила ведуча.
Виступ Нікітюк на "Розсміши коміка" - відео
Як Нікітюк виглядає зараз
Нині блогерка часто з'являється на телебаченні, активно веде соцмережі. А нещодавно стало відомо, що Нікітюк знову з'явиться на шоу "Розсміши коміка", але вже сидітиме у журі.
За 10 років вона помітно змінилася. Нині Нікітюк обирає вишуканий стиль та нерідко вражає фанів модними "луками". Окрім цього, нещодавно вона змінила колір волосся.
Нікітюк зараз (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
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