"Как разводят водителей на состояние опьянения". Адвокат назвал популярные уловки
Очень часто патрульные хитрят, когда предлагают водителям пройти осмотр на состояние алкогольного или наркотического опьянения для составления протокола по ст. 130 КУоАП.
Адвокат Роман Симутин в своем новом видео рассказал о главных трюках с обманом.
Главные схемы развода
Первая возможная ситуация
По словам адвоката, водителя останавливают патрульные с проверкой документов, страховки.
"Вдруг слышите: "Что-то у вас зрачки расширены и заметна потливость, вы случайно не употребляли наркотические средства?" - описывает ситуацию Симутин.
Потом водителю предлагают проехать в медучреждение для освидетельствования. Водитель обычно возмущается и уверяет, что он не употребляет наркотики.
Тогда патрульные и предлагают написать в протоколе, что вы не употребляете наркотические средства.
"А после написания такой фразы прощайтесь на год с водительскими правами и готовьте 17 тысяч гривен штрафа", - предупреждает эксперт.
Вторая возможная ситуация
Водителю предлагают пройти осмотр на алкоь или наркоопьянение, но у него нет времени.
"Тогда предлагают просто так и написать в протоколе: "Тороплюсь, от осмотра в больнице отказываюсь". И снова есть документально заверенный капкан и штраф", - уверяет Симутин.
Третья возможная ситуация
Например, водитель стоит у автомобиля, когда подъезжает патруль и требует документы. И вместо паспорта, вы показываете им водительское удостоверение.
"И начинается: "Авто ваше? Страховка есть? А вы, случайно, не употребляли?"
Заканчивается все составлением протокола за отказ в прохождении на состояние опьянения. Поэтому адвокат рекомендует показывать паспорт, а не права.
Четвертая возможная ситуация
Иногда бывает такая ситуация, когда вы отрицаете факт управления, но при всем составляют протокол и предлагают вариант.
"Мол, они не заберут авто, но вы найдете другого водителя, а в протоколе напишете, что обязуетесь не управлять автомобилем до полного вытрезвления. И как бы парадоксально это ни звучало, и водители, отрицающие факт управления, пишут в протоколе такую фигню", - сообщает Роман.
По его словам, водитель тем самым фактически признает, что он руководил авто в состоянии опьянения.
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