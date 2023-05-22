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"Як гине місто": у мережі показали, що зробили окупанти з Бахмутом (фото)

Фото: Як зараз виглядає Бахмут (facebook.com/93OMBr)
Автор: Людмила Жукова

Українські військові продовжують утримувати Бахмут, хоча за місто ведуться запеклі бої з російськими окупантами.

Оператор дрона з позивним "Єнотом" показав, як зараз виглядає Бахмут під час боротьби за нього.

Як зараз виглядає Бахмут

"Наші "очі" в Бахмуті - оператор дрону з позивним "Єнот" - не тільки розвідує місце знаходження супротивника і коригує нашу арту. Він ще фіксує, як гине місто від дій російських окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

Як виглядає Бахмут у травні 2023 року (фото: facebook.com/93OMBr)

Нагадаємо, що Бахмут залишається епіцентром боїв протягом понад вісім місяців. В останні дні окупанти просуваються у місті, проте українські захисники мають успіхи на флангах.

Після заяви засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, що "Бахмут захоплено росіянами", президент Володимир Зеленський спростував це.

Нагадаємо, що Третя штурмова бригада ЗСУ повідомила, що зачистила від ворога 1730 м у довжину та ще 700 м у глибину під Бахмутом.

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