"Як гине місто": у мережі показали, що зробили окупанти з Бахмутом (фото)

Українські військові продовжують утримувати Бахмут, хоча за місто ведуться запеклі бої з російськими окупантами.
Оператор дрона з позивним "Єнотом" показав, як зараз виглядає Бахмут під час боротьби за нього.
"Наші "очі" в Бахмуті - оператор дрону з позивним "Єнот" - не тільки розвідує місце знаходження супротивника і коригує нашу арту. Він ще фіксує, як гине місто від дій російських окупаційних військ", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що Бахмут залишається епіцентром боїв протягом понад вісім місяців. В останні дні окупанти просуваються у місті, проте українські захисники мають успіхи на флангах.
Після заяви засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, що "Бахмут захоплено росіянами", президент Володимир Зеленський спростував це.
Нагадаємо, що Третя штурмова бригада ЗСУ повідомила, що зачистила від ворога 1730 м у довжину та ще 700 м у глибину під Бахмутом.