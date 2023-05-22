"Как погибает город": в сети показали, что сделали оккупанты с Бахмутом (фото)

Украинские военные продолжают удерживать Бахмут, хотя за город ведутся ожесточенные бои с российскими оккупантами.
Оператор дрона с позывным "Енот" показал, как сейчас выглядит Бахмут во время борьбы за него.
"Наши "глаза" в Бахмуте - оператор дрона с позывным "Енотом" - не только разведывает место нахождения противника и корректирует нашу арту. Он еще фиксирует, как гибнет город от действий русских оккупационных войск", - сказано в сообщении.
Напомним, что Бахмут остается эпицентром боев на протяжении более восьми месяцев. В последние дни оккупанты продвигаются в городе, однако украинские защитники имеют успехи на флангах.
После заявления основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, что "Бахмут захвачен россиянами", президент Владимир Зеленский опроверг это.
Напомним, что Третья штурмовая бригада ВСУ сообщила, что зачистила от врага 1730 м в длину и еще 700 м в глубину под Бахмутом.