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"Как погибает город": в сети показали, что сделали оккупанты с Бахмутом (фото)

Фото: Как сейчас выглядит Бахмут (facebook.com/93OMBr)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные продолжают удерживать Бахмут, хотя за город ведутся ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Оператор дрона с позывным "Енот" показал, как сейчас выглядит Бахмут во время борьбы за него.

Как сейчас выглядит Бахмут

"Наши "глаза" в Бахмуте - оператор дрона с позывным "Енотом" - не только разведывает место нахождения противника и корректирует нашу арту. Он еще фиксирует, как гибнет город от действий русских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

Как выглядит Бахмут в мае 2023 года (фото: facebook.com/93OMBr)

Напомним, что Бахмут остается эпицентром боев на протяжении более восьми месяцев. В последние дни оккупанты продвигаются в городе, однако украинские защитники имеют успехи на флангах.

После заявления основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, что "Бахмут захвачен россиянами", президент Владимир Зеленский опроверг это.

Напомним, что Третья штурмовая бригада ВСУ сообщила, что зачистила от врага 1730 м в длину и еще 700 м в глубину под Бахмутом.

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