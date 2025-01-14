"Я сделаю из тебя Галатею". Мужчина заплатил миллионы, чтобы женщина стала красавицей, а потом исчез

Молодая женщина получила от своего тайного поклонника более 50 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги были просто подарком - для того, чтобы она могла сделать из себя женщину своей мечты. Никаких отношений с загадочным мужчиной у женщины не было.

Сиенна Грейс - известная модель и работница эскорта, в секс-индустрии она уже более 10 лет. С загадочным мистером Х она познакомилась четыре года назад. Он написал ей электронное письмо с сообщением, что хочет забронировать ее на час. Такая услуга у Сиенны стоит 500 фунтов стерлингов (25 тысяч гривен).

Когда она приехала по указанному адресу, мистер Х попросил ее покрутиться, чтобы хорошо рассмотреть ее фигуру. А потом сказал, что хочет забронировать ее на всю ночь.

Сиенна вместе с мистером Х пошла в хороший ресторан, где они вкусно поужинали. А потом мужчина ей сказал, что никогда не был в борделе и она устроила ему экскурсию. Там он заплатил всем девушкам полную ставку за 10-минутный разговор.

В конце ночи они вернулись в отель и мистер Х начал спрашивать у Сиенны, чего бы она хотела больше всего.

"Это не редкость - клиенты регулярно спрашивают меня о моих целях и стремлениях, но в 9 случаях из 10 они обещают целый мир, и ничего не выполняют. Я даже составила список вещей, которые я мечтала иметь: сумку Channel, Range Rover, а еще операции, которые бы я сделала. Это подтяжка, уменьшение груди, липосакция", - отметила Сиенна.

Все это она рассказала мистеру Х, а он только кивал головой и улыбался. А потом рассказал ей о своей многолетней фантазии: сделать из женщины Галатею.

Галатея - это термин, который происходит из греческой мифологии. Статуя прекрасной женщины ожила после того, как ее создатель в нее влюбился. В случае мистера Х это означало, что он готов был оплатить все операции для Сиенны и осуществить сразу и ее мечты, и свои.

Сиенна Грейс (фото: miss siennagrace/instagram)

"Для меня это было как недостижимая мечта, поэтому я без колебаний сказала "да". После этого он заплатил за меня полную ставку за ночь и отправил меня домой пораньше. И между нами совсем ничего не было. Признаюсь, обычно я не верю, что мои клиенты могут выполнить свои обещания, а то, что мистер Х отправил меня домой раньше могло означать, что он просто еще один такой клиент", - рассказала женщина.

Однако на следующий день он снова связался с Сиенной и пригласил ее еще раз провести с ним время. Через два часа она приехала к нему в отель, где он сделал ей подарок - заветную сумочку Chanel. А внутри сумочки - 6 тысяч долларов (3 тысячи фунтов стерлингов) наличными.

"Конечно я мысленно кричала от радости - все было похоже на фильм "Красотка". Внешне я держалась спокойно и благодарила его за щедрость. Остаток ночи был посвящен мне. Мы пошли на ужин с его друзьями-миллиардерами, но за столом он сказал, что я буду главной для всех. И эти мужчины просили меня заказать стейк и вино. Все было роскошно", - рассказывает женщина.

Сиенна Грейс (фото: miss siennagrace/instagram)

После ужина мистер Х сказал, что устал и хочет вернуться в свой номер и он снова отправил Сиенну домой пораньше.

"На самом деле все время, пока я была с мистером X, ко мне относились как к абсолютной богине. Он обожал землю, по которой я ходила, и был просто очаровательным. Я была приоритетом в каждой ситуации, от того, что я хотела есть, что я хотела делать, и какие мечты у меня были, которые он мог осуществить. Это было невероятно", - признается женщина.

Впоследствии мистер Х должен был вернуться домой, и хотя они с Сиенной говорили о следующих встречах, у него был очень напряженный график, он много работал и время для встречи так не находилось.

Однако он продолжил общение с Сиенной: она рассказывала ему о планах на операцию, а он говорил, что все еще мечтает сделать из нее Галатею.

Впоследствии он оплатил ее перелет бизнес-классом в Таиланд, где Сиенну встретили помощники мистера Х и отвезли в клинику.

"Это был, пожалуй, первый раз, когда реальность по-настоящему поразила. Я видела этого человека только дважды, но вот я собиралась лечь под нож в чужой стране, с врачами, которых я раньше не видела. Я не была уверена, вырезают ли мне органы или делают из меня шикарную модель. Да и мама сильно нервничала", - рассказала женщина.

Ей удалили буккальную жировую прокладку, сделали ревизию шрамов на спине, липосакцию на руках, бедрах и подбородке, а еще - подтяжку и уменьшение груди. Всего было проведено несколько операций.

Сиенна Грейс (фото: miss siennagrace/instagram)

Врачи обеспечили хороший уход, давали лекарства с морфином, чтобы уменьшить боль. Мистер Х с ней разговаривал в этот период, а после - оплатил счет за пентхаус с пятью спальнями, в котором Сиенна провела три недели после операции. А впоследствии - все 80 тысяч долларов (41 тысяча фунтов стерлингов). Также мужчина оплатил все больничные счета, перелеты бизнес-классом.

К счастью, операции прошли хорошо и у женщины была только небольшая инфекция, которая нуждалась в антибиотике. И Сиенна быстро вернулась домой.

Некоторое время после операции она общалась с мистером Х и присылала ему фото своего нового тела. Он отвечал, что она выглядит невероятно. А потом - просто исчез и больше не появлялся.

"Я никогда не обращаюсь к клиентам, если они не обратятся ко мне первыми. Но я надеюсь, что мистер Х знает, что я буду вечно ему благодарна за то, что он для меня сделал. Он изменил мою жизнь. Возможно, для него это не было чем-то особенным, может просто воплощение его фантазии, на которое он потратил 100 тысяч долларов. Но для меня это был лучший подарок", - говорит Сиенна.

В целом мистер Х потратил на женщину более 50 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона гривен).