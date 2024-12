Банкірка з Лондона кинула кар'єру та стала будистською черницею: вона відкрила секрет справжнього щастя

У Емми Слейд було все - чудова кар'єра, гарний будинок, родина. Вона працювала у Лондоні, Нью-Йорку та Гонконзі, відкривала рахунки на мільйони фунтів, мала гідну зарплату. Але одна важлива подія повністю змінила її життя і привела на зовсім інший шлях.

Під час ділової поїздки до столиці Індонезії Джакарти її пограбували під погрозою пістолета прямо у готельному номері. Випускницю Кембриджу змусили сісти на підлогу, поки на її голову був наставлений пістолет. Злочинець в цей час витрушував її речі. Поліція приїхала тільки через декілька годин і врятувала жінку.

Емма описує цю подію, як "найжахливіший момент зі свого життя" і каже, що це стало каталізатором, який спонукав її вирушити до Бутану й там прийняти сан буддистської черниці.

"Є багато чого, чого ми можемо навчитися у Бутану, значна частина якого відображена в їхньому баченні валового національного щастя. Однією з ключових речей є те, як жителі Бутану піклуються про свій розум у повсякденному житті. І на індивідуальному рівні це відіграє величезну роль у ритмі життя. Вони знаходять час для молитви, їздять на паломництво і загалом ставляться до життя більш уважно й зважено", - розповіла жінка.

За її словами, жителі Бутан, як і всі інші, стикаються зі звичайними життєвими стресами. Але їхній розумовий підхід до всіх викликів - це те, від чого інші країни могли б отримати користь.

"Вони глибоко розуміють непостійність, і це дає їм більшу здатність відпускати речі, а не зосереджуватися на них. Я вважаю, що це надзвичайно сприяє підтримці більш задоволеного та мудрого стану розуму, і це урок, який ми можемо навчитися застосовувати більше у своєму житті", - каже Емма.

Їй знадобилися роки, щоб прийняти все, чого вона вчилася у бутанців. До того, як стати черницею, її життя як старшого фінансового аналітика було "швидким і інтелектуально складним".

Емма та Далай-лама (фото: facebook.com/Emma Slade)

У 20 років вона здебільшого жила у Гонконзі, під час розпалу "економіки азіатських тигрів", що процвітала в 1990-х роках. Її життя проходили в аналізі екранів, наповнених цифрами та інвестиційними даними, і в розумінні сил, які рухають глобальними ринками.

Але напад у Джакарті змусив її усвідомити, що вона може просто померти та не зробити ніяких справжніх змін, не з'єднавшись з іншими значущим чином.

"Я пам'ятаю, як відчинилися двері мого готелю і я опинилася віч-на-віч з чоловіком, який направив пістолет прямо на мене. Страх був непереборним, але в той момент, коли я присіла на підлогу з націленим пістолетом у мою голову, я відчула щось навіть глибше, ніж страх - глибоку скорботу. Що я ніколи нікого не покохала. Це усвідомлення пробило страх і залишилося зі мною надовго після цієї події. Це посіяло зерно в моєму серці, яке згодом виросло в зобов'язання служити іншим якнайкраще", - розповіла Емма.

Стати монахинею було непросто і жінці довелося дати обітницю безшлюбності та взяти на себе зобов'язання вести дисципліноване та стримане життя. Для неї це "чистий і глибоко значущий" спосіб життя, але це також означає відсутність партнера поруч з нею, який буде брати участь у злетах та падіннях життя.

Емма стала першою західною жінкою, яка стала буддистською черницею в Бутані (фото: facebook.com/Emma Slade)

Емма додала, що відсутність ще когось поруч часом дається важко, особливо через те, що "так мало людей розуміють", що таке з'єднувати світи Сходу та Заходу, як це робить вона.

Емма, яка тепер відома як Ана Пема Декі, заснувала благодійну організацію, яка отримала королівську підтримку від герцога та герцогині Кембриджських у 2017 році під час їхнього візиту до Бутану. Також Емма описала свій шлях до буддизму у своїй книзі Set Free: A Life-Changing Journey From Banking to Buddhism in Bhutan.

Зараз Емма живе в Кенті разом зі своїм сином. Вона інструкторка з йоги та медитації, письменниця. І вона стала першою західною жінкою, яка стала буддистською черницею в Бутані. Жінка продовжує керувати благодійною організацією і регулярно їздить до Бутану.