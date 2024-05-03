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"Я зробив це". Естонський депутат подолав на велосипеді відстань від Таліна до Києва для допомоги ЗСУ

Фото: Крісто Енн Вага подолав 1700 км на велосипеді (фото: KRISTO ENN VAGA/X)
Автор: Людмила Жукова

Депутат естонського парламенту Крісто Енн Вага проїхав велосипедом майже 1700 км за 6 днів, щоб зібрати гроші на підтримку ЗСУ. Він подолав відстань від Таллінна до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на публікацію депутата у мережі Х (колишній Twitter).

Депутат з Естонії зробив це

"Я зробив це! Проїхав на велосипеді від Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває і висловити підтримку захисникам. Давайте зосередимося на тому, щоб допомогти Україні виграти цю війну та перемогти терористичну Росію!" - написав Крісто Енн Вага.

Ви можете побачити сміливого естонського депутата на світлині в самісінькому центрі Києва.

Естонський депутат подолав на велосипеді відстань від Таліна до Києва (фото: KRISTO ENN VAGA/X)

В коментарях підписники подякували чоловіку за підтримку України.

  • Congratulations and thank you for your support, incredible example and inspiration!
  • Oh my gosh how wonderful! Well done, mad respect to you
  • Congratulations and thank you for your support, incredible example and inspiration!
  • Well done! I hope your journey was safe and enjoyable. Welcome to Kyiv!!!

Треба зазначити, що на своїй сторінці в соцмережі Крісто дуже часто публікує пости на підтримку України. Минулого року він відвідав Київ, а нещодавно поділився світлиною із президентом Володимиром Зеленським у парламенті Естонії. 

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