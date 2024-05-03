"Я зробив це". Естонський депутат подолав на велосипеді відстань від Таліна до Києва для допомоги ЗСУ

Депутат з Естонії зробив це

"Я зробив це! Проїхав на велосипеді від Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває і висловити підтримку захисникам. Давайте зосередимося на тому, щоб допомогти Україні виграти цю війну та перемогти терористичну Росію!" - написав Крісто Енн Вага.

Ви можете побачити сміливого естонського депутата на світлині в самісінькому центрі Києва.

Естонський депутат подолав на велосипеді відстань від Таліна до Києва (фото: KRISTO ENN VAGA/X)

В коментарях підписники подякували чоловіку за підтримку України.

Congratulations and thank you for your support, incredible example and inspiration!

Oh my gosh how wonderful! Well done, mad respect to you

Congratulations and thank you for your support, incredible example and inspiration!

Well done! I hope your journey was safe and enjoyable. Welcome to Kyiv!!!

Треба зазначити, що на своїй сторінці в соцмережі Крісто дуже часто публікує пости на підтримку України. Минулого року він відвідав Київ, а нещодавно поділився світлиною із президентом Володимиром Зеленським у парламенті Естонії.