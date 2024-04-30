Чи планує Естонія примусово повертати військовозобов'язаних чоловіків в Україну: відповідь МВС
Міністерство внутрішніх справ Естонії не має плану примусової репатріації на територію України її громадян, які законно проживають в Естонії та втекли через війну. Це стосується і чоловіків призовного віку, які на батьківщині можуть бути мобілізовані.
Про це заявила радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Аннелі Вікс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Мобілізація - це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії і втекли через війну, зокрема громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації", - зауважила Вікс.
Як зазначає видання, станом на 26 квітня посвідку на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.
За словами Вікс, якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.
"Однак відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подачі заяви на отримання або продовження посвідки на тимчасове проживання. У тому числі на підставі тимчасового захисту", - зазначилав вона.
Також радниця наголосила, що чинний порядок допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності дійсного проїзного документа.
Що цьому передувало
Нагадаємо, влада України заборонила видавати паспорти чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за межами держави. Також з 23 квітня обмежили надання консульських послуг за кордоном.
Український уряд пояснює це новим законом про мобілізацію. Консульські послуги планують відновити з 18 травня, коли почне діяти закон, але враховуючи нові умови.
Варто зауважити, що у Польщі допустили, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Хоча пізніше МВС Польщі пообіцяло надати тимчасовий захист українським біженцям без паспортів.
Зокрема Польща вважає, що Україна повинна проявити ініціативу щодо повернення чоловіків призовного віку з-за кордону.
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