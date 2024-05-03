"Я сделал это". Эстонский депутат преодолел на велосипеде расстояние от Таллина до Киева для помощи ВСУ

Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехал велосипедом почти 1700 км за 6 дней, чтобы собрать деньги в поддержку ВСУ. Он преодолел расстояние от Таллинна до Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию депутата в сети Х (бывший Twitter).
"Я сделал это! Проехал на велосипеде от Таллинна до Киева, чтобы показать, что война продолжается и выразить поддержку защитникам. Давайте сосредоточимся на том, чтобы помочь Украине выиграть эту войну и победить террористическую Россию!" - написал Кристо Энн Вага.
Вы можете увидеть смелого эстонского депутата на фотографии в самом центре Киева.
Эстонский депутат преодолел на велосипеде расстояние от Таллина до Киева (фото: KRISTO ENN VAGA/X)
В комментариях подписчики поблагодарили мужчину за поддержку Украины.
Следует отметить, что на своей странице в соцсети Кристо очень часто публикует посты в поддержку Украины. В прошлом году он посетил Киев, а недавно поделился фотографией с президентом Владимиром Зеленским в парламенте Эстонии.
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