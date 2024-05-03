"Я сделал это". Эстонский депутат преодолел на велосипеде расстояние от Таллина до Киева для помощи ВСУ

Депутат из Эстонии сделал это

"Я сделал это! Проехал на велосипеде от Таллинна до Киева, чтобы показать, что война продолжается и выразить поддержку защитникам. Давайте сосредоточимся на том, чтобы помочь Украине выиграть эту войну и победить террористическую Россию!" - написал Кристо Энн Вага.

Вы можете увидеть смелого эстонского депутата на фотографии в самом центре Киева.

Эстонский депутат преодолел на велосипеде расстояние от Таллина до Киева (фото: KRISTO ENN VAGA/X)

В комментариях подписчики поблагодарили мужчину за поддержку Украины.

Congratulations and thank you for your support, incredible example and inspiration!

Oh my gosh how wonderful! Well done, mad respect to you

Congratulations and thank you for your support, incredible example and inspiration!

Well done! I hope your journey was safe and enjoyable. Welcome to Kyiv!!!

Следует отметить, что на своей странице в соцсети Кристо очень часто публикует посты в поддержку Украины. В прошлом году он посетил Киев, а недавно поделился фотографией с президентом Владимиром Зеленским в парламенте Эстонии.