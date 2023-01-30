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"Я знаю, що з ним відбувається": відома телеведуча розповіла, чому зник Олег Винник

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Понеділок 30 січня 2023 16:23
"Я знаю, що з ним відбувається": відома телеведуча розповіла, чому зник Олег Винник Куди зник Олег Винник (facebook.com.Olegg_Vynnyk_official)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український співак Олег Вінник у квітні 2022 року повністю зник з інформаційного поля. Телеведуча Міла Єрємєєва підтвердила чутки, що така поведінка артиста пов'язана з його проблемами зі здоров'ям.

Про це вона заявила в інтерв'ю YouTube-каналу GLOSTER FM.

Де зараз співак

Винник зараз знаходиться в Берліні (Німеччина) та там проходить лікування. За словами Єрємєєвої, попри проблеми артист дуже підтримує Україну та навіть допомагає військовим.

"Я знаю, що з ним відбувається зараз. Там справа не в якихось патріотичних історіях. Олег - він український артист, він підтримує Україну. Але поки що має перерву, пов'язану зі здоров'ям і всім іншим", - сказала ведуча.

&quot;Я знаю, що з ним відбувається&quot;: відома телеведуча розповіла, чому зник Олег ВинникМіла Єрємєєва розповіла про Олега Винника (фото: кадр з відео)

Що відомо про хворобу

Через хворобу Виннику довелося поставити свою кар'єру на паузу. З якою саме недугою бореться він за кордоном Єремєєва уточнювати не стала.

Додамо, що на початку війни співак публічно висловив свою громадянську позицію, різко засудив агресію Росії й вторгнення сприйняв дуже болісно.

Відомо, що здоров'я в Винника похитнулося ще восени 2021 року. Тоді він скасував ряд концертів і виїхав до Німеччини, де довго проживав раніше.

Також у Німеччині він організував благодійний фонд "Вовчиця" і активно допомагає купувати та переправляти автомобілі для українських військових.

Важливо, що пошуком машин і їх покупкою він займається особисто, а ще відстежує весь процес їх доставки до адресатів.

Раніше товариш Винника детально розповідав про проблеми співака зі здоров'ям.

Також Винник пояснив, чому ніколи не поїде з концертами в Росію.

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Міла Єрємєєва Олег Винник