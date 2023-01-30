"Я знаю, что с ним происходит": известная телеведущая рассказала, почему исчез Олег Винник
Известный украинский певец Олег Винник в апреле 2022 полностью исчез с информационного поля. Телеведущая Мила Еремеева подтвердила слухи, что такое поведение артиста связано с его проблемами со здоровьем.
Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу GLOSTER FM.
Где сейчас певец
Винник сейчас находится в Берлине (Германия) и там проходит лечение. По словам Еремеевой, несмотря на проблемы, артист очень поддерживает Украину и даже помогает военным.
"Я знаю, что с ним происходит сейчас. Там дело не в каких-то патриотических историях. Олег - он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока имеет перерыв, связанный со здоровьем и всем остальным", - сказала ведущая.
Мила Еремеева рассказала об Олеге Виннике (фото: кадр с видео)
Что известно о болезни
Из-за болезни Виннику пришлось поставить свою карьеру на паузу. С каким именно недугом борется он за границей Еремеева уточнять не стала.
Добавим, что в начале войны певец публично выразил свою гражданскую позицию, резко осудил агрессию России и вторжение воспринял очень болезненно.
Известно, что здоровье у Винника пошатнулось еще осенью 2021 года. Тогда он отменил ряд концертов и уехал в Германию, где долго проживал раньше.
Также в Германии он организовал благотворительный фонд "Волчица" и активно помогает покупать и переправлять автомобили для украинских военных.
Важно, что поиском машин и их покупкой он занимается лично, а также отслеживает весь процесс их доставки адресатам.
Ранее товарищ Винника подробно рассказывал о проблемах певца со здоровьем.
Также Винник объяснил, почему никогда не поедет с концертами в Россию.