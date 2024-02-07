"Я не знаю, де батьки": у Києві переляканий хлопчик зателефонував патрульним, коли був сам в дома

"Патрульні переконалися, що дитина не постраждала, та познайомилися зі сміливим маленьким заявником. Інспектори провели профілактичну бесіду з матір’ю. Надалі всі обставини з’ясовуватимуть працівники ювенальної превенції", - додав Білошицький.
Чому не можна залишати дітей самих вдома
Нещасні випадки з дітьми трапляються саме тоді, коли вони залишаються без нагляду дорослих. Діти стають заручниками обставин, а їхнє легковажне ставлення до вогню та води часто є першопричинами сумних і трагічних наслідків.
Батьки повинні дотримуватись таких рекомендацій:
- перевірте, чи знає дитина ваш телефон та телефони екстрених служб на пам’ять
- змоделюйте різні ситуації поведінки дитини (незнайомець дзвонить у двері, діти кличуть гратися на вулицю, чутно підозрілий запах та інші)
- обговоріть періодичність зв’язку - наприклад, зідзвонюйтесь кожну годину або надсилайте повідомлення у месенджерах
- розкажіть про небезпеки в мережі інтернет
- нагадайте про правила або заборони відкриття вікон та балкону, а також встановіть перелік дозволених для користування електроприладів
- попросіть дитину не розповідати друзям і стороннім, про те, що вона залишилась вдома сама
- домовтесь, що дитина не буде відповідати по телефону на дзвінки від незнайомців