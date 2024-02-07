"Я не знаю, где родители": в Киеве испуганный мальчик позвонил патрульным, когда был сам дома

"Патрульные убедились, что ребенок не пострадал и познакомились со смелым маленьким заявителем. Инспекторы провели профилактическую беседу с матерью. В дальнейшем все обстоятельства будут выяснять работники ювенальной превенции", - добавил Белошицкий.
Почему нельзя оставлять детей самих дома
Несчастные случаи с детьми происходят именно тогда, когда они остаются без присмотра взрослых. Дети становятся заложниками обстоятельств, а их легкомысленное отношение к огню и воде часто является причиной печальных и трагических последствий.
Родители должны придерживаться следующих рекомендаций:
- проверьте, знает ли ребенок ваш телефон и телефоны экстренных служб на память
- смоделируйте разные ситуации поведения ребенка (незнакомец звонит в дверь, дети зовут играть на улицу, слышно подозрительный запах и другие)
- обсудите периодичность связи - например, созванивайтесь каждый час или отправляйте сообщения в мессенджерах
- расскажите об опасностях в сети интернет
- напомните о правилах или запретах открытия окон и балкона, а также установите список разрешенных для использования электроприборов
- попросите ребенка не рассказывать друзьям и посторонним, о том, что он остался дома сам
- договоритесь, что ребенок не будет отвечать по телефону на звонки от незнакомцев