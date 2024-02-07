"Я не знаю, где родители": в Киеве испуганный мальчик позвонил патрульным, когда был сам дома

Что известно об инциденте

В полицию позвонил 6-летний мальчик и заявил: "Мне страшно. Я проснулся сам дома и не знаю, где родители. Помогите!"

В полиции отметили, что доверие детей - это "самое ценное сокровище для полицейского".

Маленький мальчик заявил, что точно не знает домашнего адреса, однако смог объяснить диспетчеру спецлинии, где проживает, ориентируясь на вид из окна.

"Счастью ребенка не было предела, когда за окном он увидел автомобиль патрульных", - рассказал Белошицкий.

В частности, правоохранители постоянно общались с ребенком, пока искали его мать. Они смогли связаться с матерью молодого человека и сообщили ей о происшествии.

Как выяснилось, женщина поехала на работу и оставила ребенка самого. Она быстро вернулась домой и открыла дверь квартиры.