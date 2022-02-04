Украинские патрульные помогли спасти жизнь мальчика, который задыхался

В Белой Церкви Киевской области патрульные помогли годовалому мальчику, который задыхался. В частности, они оперативно довезли малыша до больницы.

Об этом сообщили в прессслужбе патрульной полиции города.

Так, инцидент произошел в четверг, 3 февраля.

Отмечается, что к патрульным обратился отец ребенка и заявил, что его ребенок задыхается.

"Вчера, около 19:00, на Песчаном массиве к полицейским подошел обеспокоенный гражданин и сообщил, что ему срочно нужно добраться до больницы, потому что его 1-летний ребенок задыхается", – говорится в сообщении.

Патрульные Дмитрий Штукованый и Дмитрий Мельниченко отвезли на служебном автомобиле мужчину с ребенком в больницу.

А там медики оказали малышу квалифицированную помощь.

В комментариях пользователи поражены от неравнодушия полицейских.