"Я не знаю, де батьки": у Києві переляканий хлопчик зателефонував патрульним, коли був сам в дома

У Києві у поліцію зателефонував 6-річний хлопчик, який залишився сам удома та не міг пояснити, де живе. Інспектори оперативно знайшли маму дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького .

Що відомо про інцидент

До поліції зателефонував 6-річний хлопчик та заявив: "Мені страшно. Я прокинувся сам удома та не знаю, де батьки. Допоможіть!"

У поліції зазначили, що довіра дітей - це "найцінніший скарб для поліцейського".

Маленький хлопчик заявив, що достеменно не знає домашньої адреси, проте зміг пояснити диспетчеру спецлінії, де мешкає, орієнтуючись на краєвид із вікна.

"Щастю дитини не було меж, коли за вікном він побачив автівку патрульних", - розповів Білошицький.

Зокрема, правоохоронці постійно спілкувалися з дитиною, поки шукали його матір. Вони змогли зв’язатися з матір’ю хлопця та повідомили їй про подію.

Як з’ясувалося, жінка поїхала на роботу та залишила дитину саму. Вона швидко повернулася додому та відчинила двері квартири.