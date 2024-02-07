"Я не знаю, де батьки": у Києві переляканий хлопчик зателефонував патрульним, коли був сам в дома
У Києві у поліцію зателефонував 6-річний хлопчик, який залишився сам удома та не міг пояснити, де живе. Інспектори оперативно знайшли маму дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Що відомо про інцидент
До поліції зателефонував 6-річний хлопчик та заявив: "Мені страшно. Я прокинувся сам удома та не знаю, де батьки. Допоможіть!"
У поліції зазначили, що довіра дітей - це "найцінніший скарб для поліцейського".
Маленький хлопчик заявив, що достеменно не знає домашньої адреси, проте зміг пояснити диспетчеру спецлінії, де мешкає, орієнтуючись на краєвид із вікна.
"Щастю дитини не було меж, коли за вікном він побачив автівку патрульних", - розповів Білошицький.
Зокрема, правоохоронці постійно спілкувалися з дитиною, поки шукали його матір. Вони змогли зв’язатися з матір’ю хлопця та повідомили їй про подію.
Як з’ясувалося, жінка поїхала на роботу та залишила дитину саму. Вона швидко повернулася додому та відчинила двері квартири.
"Патрульні переконалися, що дитина не постраждала, та познайомилися зі сміливим маленьким заявником. Інспектори провели профілактичну бесіду з матір’ю. Надалі всі обставини з’ясовуватимуть працівники ювенальної превенції", - додав Білошицький.
Чому не можна залишати дітей самих вдома
Нещасні випадки з дітьми трапляються саме тоді, коли вони залишаються без нагляду дорослих. Діти стають заручниками обставин, а їхнє легковажне ставлення до вогню та води часто є першопричинами сумних і трагічних наслідків.
Батьки повинні дотримуватись таких рекомендацій:
- перевірте, чи знає дитина ваш телефон та телефони екстрених служб на пам’ять
- змоделюйте різні ситуації поведінки дитини (незнайомець дзвонить у двері, діти кличуть гратися на вулицю, чутно підозрілий запах та інші)
- обговоріть періодичність зв’язку - наприклад, зідзвонюйтесь кожну годину або надсилайте повідомлення у месенджерах
- розкажіть про небезпеки в мережі інтернет
- нагадайте про правила або заборони відкриття вікон та балкону, а також встановіть перелік дозволених для користування електроприладів
- попросіть дитину не розповідати друзям і стороннім, про те, що вона залишилась вдома сама
- домовтесь, що дитина не буде відповідати по телефону на дзвінки від незнайомців
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