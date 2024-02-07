"Я не знаю, где родители": в Киеве испуганный мальчик позвонил патрульным, когда был сам дома
В Киеве в полицию позвонил 6-летний мальчик, который остался сам дома и не мог объяснить, где живет. Инспекторы оперативно обнаружили маму ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Что известно об инциденте
В полицию позвонил 6-летний мальчик и заявил: "Мне страшно. Я проснулся сам дома и не знаю, где родители. Помогите!"
В полиции отметили, что доверие детей - это "самое ценное сокровище для полицейского".
Маленький мальчик заявил, что точно не знает домашнего адреса, однако смог объяснить диспетчеру спецлинии, где проживает, ориентируясь на вид из окна.
"Счастью ребенка не было предела, когда за окном он увидел автомобиль патрульных", - рассказал Белошицкий.
В частности, правоохранители постоянно общались с ребенком, пока искали его мать. Они смогли связаться с матерью молодого человека и сообщили ей о происшествии.
Как выяснилось, женщина поехала на работу и оставила ребенка самого. Она быстро вернулась домой и открыла дверь квартиры.
"Патрульные убедились, что ребенок не пострадал и познакомились со смелым маленьким заявителем. Инспекторы провели профилактическую беседу с матерью. В дальнейшем все обстоятельства будут выяснять работники ювенальной превенции", - добавил Белошицкий.
Почему нельзя оставлять детей самих дома
Несчастные случаи с детьми происходят именно тогда, когда они остаются без присмотра взрослых. Дети становятся заложниками обстоятельств, а их легкомысленное отношение к огню и воде часто является причиной печальных и трагических последствий.
Родители должны придерживаться следующих рекомендаций:
- проверьте, знает ли ребенок ваш телефон и телефоны экстренных служб на память
- смоделируйте разные ситуации поведения ребенка (незнакомец звонит в дверь, дети зовут играть на улицу, слышно подозрительный запах и другие)
- обсудите периодичность связи - например, созванивайтесь каждый час или отправляйте сообщения в мессенджерах
- расскажите об опасностях в сети интернет
- напомните о правилах или запретах открытия окон и балкона, а также установите список разрешенных для использования электроприборов
- попросите ребенка не рассказывать друзьям и посторонним, о том, что он остался дома сам
- договоритесь, что ребенок не будет отвечать по телефону на звонки от незнакомцев
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