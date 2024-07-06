"Я змирився". Відомий комік висловився про можливу мобілізацію і батька в ЗСУ

Відомий український стендап-комік Фелікс Редька розповів про батька в ЗСУ і зізнався, чи є у нього страх перед мобілізацією.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю гумориста для YouTube-каналу "Розмова".

Фелікс Редька висловився про батька в ЗСУ

Зі слів гумориста, вони з його татом, який з перших днів повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ, рідко обговорюють війну.

"Це така важка тема. У мене, коли у 2014-му році батько ж був ще в АТО, була така підліткова історія, що я дуже хотів спитати у нього, чи знищував він окупантів. Ну тоді я не так це формулював. Чи вбивав він людей, так я собі формулював", - пригадав комік.

Фелікс Редька (фото: instagram.com/felix.redka)

"Я прям точно пам'ятаю, мені років там ну до 20-ти, я сидів з психотерапевткою своєю, і я такий: "А що ви думаєте, чи нормально запитати таке?”. Вона мене на місце поставила, сказала: "Ні в якому разі це не можна робити", - додав Фелікс.

Зараз, каже артист, його ставлення до цього змінилося. Хоч і деякі деталі йому все ж цікаво дізнатися у батька, запитувати він нічого не буде, щоб не робити рідній людині боляче.

Чи готовий гуморист до мобілізації

Фелікс зізнався, що лише нещодавно усвідомив, що його також може торкнутися мобілізація.

"Я до останнього відтягував і хотів жити в цій теплій ванні марафону, що все, от у серпні будем пити пиво в Ялті. І потім вже військове мілітарі комʼюніті таке: "Та ні, готуйтеся...". І я зрозумів. Шкода, що так пізно", - поділився Редька.

Також він зазначив, що пройшов усі стадії прийняття ситуації.

"Це наша сьогоднішня реальність і не вдасться скинути на дітей депутатів, відмазки не катять. Зрозумів, що треба якось з цим розбиратися, готуватися потрошку, і хотілося б звичайно якомога далі це відтягнути", - сказав комік.

"Але я розумію, що навіть якщо я отримую якусь умовну відстрочку, то це не буде назавжди, і я її маю корисно використати для того, щоб якось підготуватися", - підсумував він.