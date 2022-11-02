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"Я не зміг туди зайти": Гарік Кричевський розповів, що зробили з його домом окупанти

Фото: Гарік Кричевський (faceboo. com.GarikKrichevsky)
Автор: Людмила Жукова

Гарік Кричевський збирався із сім'єю переїхати до нового будинку Київської області 25 лютого 2022 року, але повномасштабне вторгнення росіян зруйнувало його плани. У оселі відомого співака побували окупанти.

Про це українське шансоньє розповів у програмі "ЖВЛ".

Що зробили окупанти з будинком співака

Артист зводив новий будинок під Києвом кілька років. Після того, як там побували російські солдати, вони вкрали там майже все.

"Наше містечко було під окупацією, у наших будинках жили окупанти, а пізніше були важкі бої. Постраждали наші будинки, а деяких взагалі немає", - сказав співак.

Наразі у зруйнованому житлі ведуться мінімальні ремонтні роботи, щоб підготувати будинок до зими. Але морально сім'ї артиста нелегко.

"Я не зміг зайти, я не був у будинку. Вкрали майже всю техніку, єдине, що залишилося – це гранд піано антикварне, мені привозили з Америки. Вони просто не зрозуміли, що це. Вкрали телевізор, але не знали, що цей інструмент дорожче за телевізор", - поділився Кричевський.

Війна змінила пріоритети

Зараз Гарік має намір проводити благодійні концерти, адже війна змінила його пріоритети. За його словами, матеріальні речі – це не головне.

"Останній концерт, який був - у Франції на блакитному березі. Ми збирали на допомогу київському "Охматдиту". До цього також я і в Німеччині був, допомагали збирати гроші на машини і на все, що потрібно. Чим можу, тим і допомагаю Україні", – зізнався артист.

Також Кричевський повідомив, що невдовзі у його репертуарі з'являться українські пісні.

Як ми повідомляли раніше, Данилко висловився про переговори з Росією та сказав, що треба робити з Путіним.

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