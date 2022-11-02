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"Я не смог туда зайти": Гарик Кричевский рассказал, что сделали с его домом оккупанты

Фото: Гарик Кричевский (faceboo. com.GarikKrichevsky)
Автор: Людмила Жукова

Гарик Кричевский собирался с семьей переехать в новый дом Киевской области 25 февраля 2022 года, но полномасштабное вторжение россиян разрушило его планы. В жилище известного певца побывали оккупанты.

Об этом украинский шансонье рассказал в программе "ЖВЛ".

Что сделали оккупанты с домом певца

Артист строил новый дом под Киевом несколько лет. После того, как там побывали российские солдаты, они украли там почти все.

"Наш городок был под оккупацией, в наших домах жили оккупанты, а позже были тяжелые бои. Пострадали наши дома, а некоторых вообще нет", - сказал певец.

Сейчас в разрушенном жилье ведутся минимальные ремонтные работы, чтобы подготовить дом к зиме. Но морально семье артиста нелегко.

"Я не смог зайти, я не был в доме. Украли почти всю технику, единственное, что осталось – это гранд пиано антикварное, мне привозили из Америки. Они просто не поняли, что это. Украли телевизор, но не знали, что этот инструмент дороже телевизора", - поделился Кричевский.

Война изменила приоритеты

Сейчас Гарик собирается проводить благотворительные концерты, ведь война поменяла его приоритеты. По его словам, материальные вещи - это не главное.

"Последний концерт, который был – во Франции на лазурном берегу. Мы собирали на помощь киевскому "Охматдету". До этого также я и в Германии был, помогали собирать деньги на машины и на все, что нужно. Чем могу тем и помогаю Украине", – признался артист.

Также Кричевский сообщил, что вскоре в его репертуаре появятся украинские песни.

Как мы сообщали ранее, Данилко высказался о переговорах с Россией и сказал, что нужно делать с Путиным.

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