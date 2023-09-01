"Я не жаліюся: зірка "Жіночого кварталу" назвала суму, яку заробляє у місяць

Відома українська актриса комедійного шоу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару розсекретила свої заробітки під час війни. Вона заявила, що зараз вони не стабільні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Скільки заробляє актриса

За словами артистки, кожного місяця вона заробляє по-різному. Сума може варіюватись від 100 до 2000 доларів. Однак, вона не жаліється.

"Є театр, зйомки. Дуже мало, але я не жаліюся. Ну і концерти "Єдиного Кварталу". На місяць буває 1000 або 2000 доларів. Буває і 100 доларів. У мене нестабільні заробітки. Але це нічого", - розповіла артистка.

Зокрема, в середньому на особисті витрати їй необхідно 1000 доларів.

"Я перекриваю той місяць, у якому заробила менше. Ну якщо біда зовсім, то в мене є наречений, який може закрити якісь мої питання"", - додала вона.

Ірина Сопонару (фото: скриншот)

До того ж акторка зізналася, що у них з нареченим-британцем немає спільного бюджету. Тож на свої потреби Ірина намагається гроші не просити, бо для неї це неприйнятно.

Однак, її наречений Різ оплачує всі побутові моменти їхньої пари.

"Це жах. Мені взагалі важко просити в будь-кого. Гроші тим паче. У чоловіка ще важче. Я намагаюся на свої потреби гроші не просити. Для мене це трохи крінж. Коли ти доросла жінка, а в тебе немає грошей на якісь штуки. Це прикро", - сказала Ірина.

Що відомо про Ірину Сопонару

Ірина Сопонару з 2018 року акторка гумористичних шоу "Жіночий квартал", "Ігри приколів" та у складі команди "Вінницькі" брала участь у шоу "Ліга сміху".

У травні 2023 року її хлопець-британець освідчився їй. Відомо, що Різ британський підприємець, з яким Ірина зустрічається з 2021 року. На початку повномасштабного російського вторгнення вони з'їхалися.

Ірина Сопонару з нареченим (фото: instagram.com/irinasoponaru)