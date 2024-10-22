"Я заснував цей тренд": Решетнік показав архівне фото і пожартував про квадроберів

Відомий український телеведучий Григорій Решетнік здивував своїх підписників архівною світлиною, на якій він зображений у гримі кота.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост знаменитості в Instagram.
Так, Решетнік вирішив пожартувати про новий молодіжний тренд - квадробінг.
"Знайомтеся - Квадробер Григорій. У далекому 2000 році в Миколаєві я заснував тоді цей тренд. А потім ще в університеті закріпив його - на першому курсі ми перетворювалися та імітували різних тварин", - зазначив Решетнік у публікації.
Григорій Решетнік - архівне фото (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Також він зазначив, що лише нещодавно дізнався про цю молодіжну субкультуру, а також поцікавився у фоловерів, чи знають вони про цей тренд і як вони ставляться до подібних напрямів.
Підписники Решетніка оцінили його гумор і відразу почали коментувати фото з несподіваним амплуа телеведучого:
Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Квадробери - це люди, переважно підлітки, які займаються імітацією дій та звичок тварин. У різних друкованих виданнях така імітація сприймається як субкультура чи особливий неофіційний вид спорту.
Учасники субкультури використовують маски тварин, вушка, хвостики як частину свого спорядження і прагнуть якнайточніше відтворити поведінку тварини.
Перші квадробери з'явилися у Японії. Засновником цього руху вважається японський спринтер Кеничі Іто, який з дитинства захоплювався "перетворенням" на тварин.