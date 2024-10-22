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"Я заснував цей тренд": Решетнік показав архівне фото і пожартував про квадроберів

Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український телеведучий Григорій Решетнік здивував своїх підписників архівною світлиною, на якій він зображений у гримі кота.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост знаменитості в Instagram.

Так, Решетнік вирішив пожартувати про новий молодіжний тренд - квадробінг.

"Знайомтеся - Квадробер Григорій. У далекому 2000 році в Миколаєві я заснував тоді цей тренд. А потім ще в університеті закріпив його - на першому курсі ми перетворювалися та імітували різних тварин", - зазначив Решетнік у публікації.

Григорій Решетнік - архівне фото (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Також він зазначив, що лише нещодавно дізнався про цю молодіжну субкультуру, а також поцікавився у фоловерів, чи знають вони про цей тренд і як вони ставляться до подібних напрямів.

Як відреагували у мережі

Підписники Решетніка оцінили його гумор і відразу почали коментувати фото з несподіваним амплуа телеведучого:

  • "Гриша у тренді"
  • "Григорій був квадробером ще до того, як це стало мейнстримом. Продовжуйте так само, вводьте тренди на український ринок!"
  • "Мати рідна. Ми всі квадробери", - з гумором відреагувала дружина Григорія Христина.

Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Хто такі квадробери

Квадробери - це люди, переважно підлітки, які займаються імітацією дій та звичок тварин. У різних друкованих виданнях така імітація сприймається як субкультура чи особливий неофіційний вид спорту.

Учасники субкультури використовують маски тварин, вушка, хвостики як частину свого спорядження і прагнуть якнайточніше відтворити поведінку тварини.

Перші квадробери з'явилися у Японії. Засновником цього руху вважається японський спринтер Кеничі Іто, який з дитинства захоплювався "перетворенням" на тварин.

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