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"Я основал этот тренд": Решетник показал архивное фото и пошутил о квадроберах

Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник удивил своих подписчиков архивным снимков, на котором он изображен в гриме кота.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост знаменитости в Instagram.

Так, Решетник решил пошутить про новый молодежный тренд - квадробинг.

"Знакомьтесь - Квадробер Григорий. В далеком 2000 году в Николаеве я основал тогда этот тренд. А потом еще в университете закрепил его - на первом курсе мы превращались и имитировали разных животных", - отметил Решетник в публикации.

Григорий Решетник - архивное фото (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Также он отметил, что только недавно узнал об этой молодежной субкультуре, а также поинтересовался у фолловеров, знают ли они об этом тренде и как они относятся к подобным движениям.

Как отреагировали в сети

Подписчики Решетника оценили его юмор и тут же принялись комментировать фото с неожиданным амплуа телеведущего:

  • "Гриша в тренде"
  • "Григорий был квадробером еще до того, как это стало мейнстримом. Продолжайте в том же духе, вводите тренды на украинский рынок!"
  • "Мать родная. Мы все квадроберы", - с юмором отреагировала супруга Григория Кристина.

Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Кто такие квадроберы

Квадроберы - это люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных. В разных печатных изданиях такая имитация воспринимается как субкультура или особый неофициальный вид спорта.

Участники субкультуры используют маски животных, ушки, хвостики как часть своего снаряжения и стремятся как можно точнее воспроизвести поведение животного.

Первые квадроберы появились в Японии. Основателем этого движения считается японский спринтер Кеничи Ито, который с детства увлекался "превращением" в животных.

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