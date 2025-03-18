"Я в захваті!" Шерон Стоун показала, що її поєднує з Україною

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в Instagram організації Ukraine WOW, яка популяризує українську культуру у світі.

"Україна - це мистецтво. Україна - це живопис. Україна - це креативність. Я - Шерон Стоун. І звідки я все це знаю? Тому що цей твір належить українському художнику Артуру Солецькому. Яка ж ця картина прекрасна! Спасибі, Артуре, я в захваті!" - зазначила всесвітньо відома акторка в ролику.

Про що ця картина

Твір називається "Велика маленька мрія", його було створено у 2023 році. Автор картини навіть не підозрював, що вона прикрашатиме будинок Шерон Стоун.

"Через рік після початку повномасштабного вторгнення мені в Інстаграмі написав американець. Запитав, чи може купити картину для подруги. Я, звичайно, бук радий, але навіть не очікував, що цією подругою виявиться сама Шерон Стоун. Коли я дізнався, що моя робота в неї вдома, це дуже надихнуло. У такі моменти справді розумієш силу мистецтва і вплив, який може мати", - зазначив Солецький.

Що відомо про художника Артура Солецького

Народився 15 квітня 1996 року у Вінниці. Навчався у Львівській національній академії мистецтв на кафедрі монументального живопису, де сформував своє бачення мистецького процесу.

Мешкає у Львові, має власну майстерню та викладає у Львівській національній академії мистецтв.

Працює в різних жанрах: живописі, графіці, інсталяції, відео- та лендарті. Брав участь у виставках в Україні та за кордоном.

До слова, Шерон Стоун - одна з тих зірок зі світовим ім'ям, хто не став мовчати, а з перших днів підтримав українців і засудив повномасштабне вторгнення РФ. У квітні 2022 року вона запалила свічку в пам'ять про загиблих людей у Київській області.

Вас також може зацікавити