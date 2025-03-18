"Я в восторге!" Шэрон Стоун показала, что ее объединяет с Украиной

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Instagram организации Ukraine WOW, которая популяризирует украинскую культуру в мире.

"Украина - это искусство. Украина - это живопись. Украина - это креативность. Я - Шэрон Стоун. И откуда я все это знаю? Потому что это произведение принадлежит украинскому художнику Артуру Солецкому. Какая же эта картина прекрасная! Спасибо, Артур, я в восторге!" - отметила всемирно известная актриса в ролике.

О чем эта картина

Произведение называется "Большая маленькая мечта", она была создана в 2023 году. Автор картины даже не подозревал, что она будет украшать дом Шэрон Стоун.

"Через год после начала полномасштабного вторжения мне в Инстаграмме написал американец. Спросил, может ли купить картину для подруги. Я, конечно, рад, но даже не ожидал, что этой подругой окажется сама Шэрон Стоун. Когда я узнал, что моя работа у нее дома, это очень вдохновило. В такие моменты действительно понимаешь силу искусства и влияние, которое может иметь", - отметил Солецкий.

Что известно про художника Артура Солецкого

Родился 15 апреля 1996 года в Виннице. Учился во Львовской национальной академии искусств на кафедре монументальной живописи, где сформировал свое видение художественного процесса.

Живет во Львове, имеет собственную мастерскую и преподает во Львовской национальной академии искусств.

Работает в разных жанрах: живописи, графике, инсталляции, видео- и лендарте. Участвовал в выставках в Украине и за границей.

К слову, Шэрон Стоун - одна их тех звезд с мировым именем, кто не стал молчать, а с первых дней поддержал украинцев и осудил полномасштабное вторжение РФ. В апреле 2022 года она зажгла свечку в память о погибших людях в Киевской области.

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