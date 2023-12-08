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Відома українська акторка виявилася родичкою Тіни Кароль

П'ятниця 08 грудня 2023 20:31
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Відома українська акторка виявилася родичкою Тіни Кароль Ірма Вітовська і Тіна Кароль (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Ірма Вітовська зізналась, що має родинні зв’язки зі співачкою Тіною Кароль.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для YouTube-каналу Аліни Доротюк.

Ірма Вітовська є родичкою Тіни Кароль

Виявилося, що брат виконавиці одружився на сестрі акторки, яка зіграла головну роль в серіалі "Леся+Рома".

Відома українська акторка виявилася родичкою Тіни Кароль

Відома українська акторка виявилася родичкою Тіни Кароль

Тіна Кароль і Ірма Вітовська (фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/vitovskavantsa)

Однак, за словами Ірми, у них нема часу, щоб "родичатися", і вони бачаться лише на сімейні свята. А це буває рідко.

"Ну да (ми - родички). Я не думаю, що у нас є час на те, щоб "родичаться". У неї ще більше, шоубізнес ще більше не тримається місця дислокації. Але так, у нас були певні сімейні зустрічі, коли є сімейні свята. Це дуже рідко", - розповіла вона.

Зазначимо, що брат Тіни Кароль, Станіслав Ліберман, одружився на дівчині на ім'я Наталя, яка є сестрою Ірми Вітовської.

Виконавиця про це розповідала ще у 2018 році.

"Я пам'ятаю, як ми їх сватали. Ми приходили просити вийти заміж Наталю, сестру Ірми за Стасика, мого брата. Ми прийшли всією сім'єю просити, щоб вони погодилися віддати свою квіточку", - ділилася артистка.

Відома українська акторка виявилася родичкою Тіни Кароль

Тіна Кароль з мамою та братом (фото: instagram.com/_dan_tina)

Раніше Вітовська зізналася, скільки отримувала за зйомки у серіалі "Леся+Рома".

Також акторка раніше ділилась списком найкращих фільмів.

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Тіна Кароль звезды шоу-бизнеса