"Я ворогів не зміг прощати": Павло Зібров довірив свою історію музею "Голоси мирних"

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення артист переконався, що його підтримка потрібна не лише близьким: емоції, які надає творчість, важливі для українців у воєнний час.

"Це була моя відповідальність, певний моральний обов’язок. Я розумів, що потрібно було щось робити… Щоразу переконуюся: люди чекають на артистів. Творчі зустрічі та спілкування з виконавцями, яких вони встигли полюбити, підіймають дух", — розповідає Павло.

Співак активно концертує як в Україні, так і в Європі. Проводить творчі вечори у модульних містечках для переселенців, у реабілітаційних центрах і бліндажах, дитячих будинках і шпиталях. Павло створює нові пісні, які знаходять відгук у серцях. А сам він надихається силою та мужністю українців.

"Я зустрічаюся з сотнями людей. Дивлюся в очі воїнів, хлопців і дівчат, — скільки в них сили! Скільки в них відваги, оптимізму і віри в те, що ми відвоюємо нашу землю і виженемо ворога. І цим вони мене заряджають. Нас не скорити, нація — сильна, мужня, талановита. Україна понад усе", — ділиться артист.

Музей збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.