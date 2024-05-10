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"Я врагов не смог прощать": Павел Зибров доверил свою историю музею "Голоса мирных"

"Я врагов не смог прощать": Павел Зибров доверил свою историю музею "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

"Я и друзей понимал, и врагов не смог прощать", - такими стали слова знаменитой песни Павла Зиброва "Хрещатик" во время полномасштабной войны. "Не смог - и не буду", - подчеркивает известный певец и композитор, Народный артист Украины. Он многое выступает для пострадавших от войны и наших защитников.

Свою историю Павел Зибров доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения артист убедился, что его поддержка нужна не только близким: эмоции, которые дает творчество, важны для украинцев в военное время.

"Это была моя ответственность, определенная моральная обязанность. Я понимал, что нужно было что-то делать… Каждый раз убеждаюсь: люди ждут артистов. Творческие встречи и общение с исполнителями, которых они успели полюбить, поднимают дух", — рассказывает Павел.

Певец активно концертирует как в Украине, так и в Европе. Проводит творческие вечера в модульных городках для переселенцев, реабилитационных центрах и блиндажах, детских домах и госпиталях. Павел создает новые песни, которые находят отклик в сердцах. А сам он вдохновляется силой и мужеством украинцев.

"Я встречаюсь с сотнями людей. Смотрю в глаза воинов, ребят, — сколько у них силы! Сколько у них отваги, оптимизма и веры в то, что мы отвоюем нашу землю и выгоним врага. И этим они меня заряжают. Нас не покорить, нация — сильная, мужественная, талантливая. Украина больше всего», — делится артист.

Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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Павел Зибров