"Я витяг ікону та почав молитися". Поранений воїн вразив історією свого порятунку

25-річний Олексій Назарчук отримав поранення на Донеччині на початку цієї зими. В метрі від нього приземлився ворожий боєприпас. Уламки посікли все тіло, але не зачепили життєво важливих органів. Зараз воїн проходить реабілітацію у Львові.
Історію захисника розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію на центру UNBROKEN Ukraine у Facebook.
Олексій пішов на війну ще у 18 років - брав участь в АТО. А від початку повномасштабного вторгнення усі чоловіки його родини долучились до армії: батько та четверо дядьків. Разом вони несли службу у 100-й окремій бригаді ТРО та брали участь у боях на Донеччині.
Поранення Олексій отримав на початку цієї зими.
"Ми сиділи в будівлі та спостерігали через тепловізор за росіянами. В момент я чую, як щось летить прямо в нас. Ховатися було ніде. Я витяг з кишені ікону та почав молитися. Прилетіло в метрі від нас. Уламки посікли мені все тіло, а особливо - ногу", - згадує Олексій.
Медикам вдалося зберегти Олексієві ногу, адже уламки не зачепили кістку. Утім, поранення були серйозними - сильно пошкоджені м'які тканини, судини, м'язи та сухожилля. Поранений воїн пройшов лікування у трьох шпиталях в різних куточках України. Після заживлення ран Олексія скерували на реабілітацію до Львова - у центр UNBROKEN Ukraine.
"Дуже хотів саме у цей центр, бо впевнений, що тут мене поставлять на ноги. До цього дивився фотографії, як хлопці успішно реабілітуються з надважкими пораненнями та на що здатні ваші спеціалісти. Тому хотів саме сюди", - зізнається захисник.
У центрі з Олексієм займаються фізичні терапевти. За словами лікарів, воїн не зважає на біль та труднощі і докладає максимум зусиль до свого якнайшвидшого відновлення. Вже є перші успіхи. Олексій почав потрохи ставати на стопу.
Медики зазначають, що захисника мотивує на шляху до одужання бажання повернутися до побратимів і разом продовжити боротьбу.
"Я не боюся померти за свою Україну, зовсім не боюся. Я її дуже сильно люблю і поважаю", - каже Олексій.
Раніше ми ділились історією захисника із Донеччини, якого дивом врятували після важкого поранення у шию.
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