"Я витяг ікону та почав молитися". Поранений воїн вразив історією свого порятунку

Історія пораненого воїна

Олексій пішов на війну ще у 18 років - брав участь в АТО. А від початку повномасштабного вторгнення усі чоловіки його родини долучились до армії: батько та четверо дядьків. Разом вони несли службу у 100-й окремій бригаді ТРО та брали участь у боях на Донеччині.

Поранення Олексій отримав на початку цієї зими.

"Ми сиділи в будівлі та спостерігали через тепловізор за росіянами. В момент я чую, як щось летить прямо в нас. Ховатися було ніде. Я витяг з кишені ікону та почав молитися. Прилетіло в метрі від нас. Уламки посікли мені все тіло, а особливо - ногу", - згадує Олексій.

Медикам вдалося зберегти Олексієві ногу, адже уламки не зачепили кістку. Утім, поранення були серйозними - сильно пошкоджені м'які тканини, судини, м'язи та сухожилля. Поранений воїн пройшов лікування у трьох шпиталях в різних куточках України. Після заживлення ран Олексія скерували на реабілітацію до Львова - у центр UNBROKEN Ukraine.

Олексій вже має перші успіхи у реабілітації після поранення (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)

"Дуже хотів саме у цей центр, бо впевнений, що тут мене поставлять на ноги. До цього дивився фотографії, як хлопці успішно реабілітуються з надважкими пораненнями та на що здатні ваші спеціалісти. Тому хотів саме сюди", - зізнається захисник.

У центрі з Олексієм займаються фізичні терапевти. За словами лікарів, воїн не зважає на біль та труднощі і докладає максимум зусиль до свого якнайшвидшого відновлення. Вже є перші успіхи. Олексій почав потрохи ставати на стопу.

Медики зазначають, що захисника мотивує на шляху до одужання бажання повернутися до побратимів і разом продовжити боротьбу.

"Я не боюся померти за свою Україну, зовсім не боюся. Я її дуже сильно люблю і поважаю", - каже Олексій.

Олексій після одужання планує повернутися на фронт (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)