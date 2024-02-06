Сила духу вражає. Мережу розчулила історія добровольця, який підірвався на міні

Українців вразила історія пораненого добровольця, який у перші дні повномасштабного вторгнення записався до лав ЗСУ. Військовий на Донеччині підірвався на ворожій міні, а зараз проходить лікування у Дніпрі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook.

Історія пораненого воїна

25-річний Михайло родом з Донецької області. Україну він боронить з 19 років, на фронт пішов добровольцем. З 2021 року живе в Дніпрі, там він познайомився з дівчиною Ліною, з якою згодом одружився.

"Вони чекали справжнього щастя, але побути цивільним чоловіку вдалось всього пів року. Після повномасштабного вторгнення в перший день Михайло побіг до військкомату, відстояв чергу та записався до ЗСУ", - розповідає лікар.

Михайло отримав важке поранення під Кліщіївкою Донецької області. Він підірвався на ворожій міні. Його із втратою крові терміново доправили до лікарні Мечникова у Дніпро. Чоловік внаслідок поранення втратив ліву гомілку.

"Після приходу до тями позитив полився з його вуст. Каже: добре, що тільки ногу відірвало, а не чоловічий орган, тепер точно будуть діти та щастя. В мене зосталось багато любові, я хочу її розтратити", - згадує Риженко.

Поряд із пораненим військовим його кохана дружина, яка допомагає йому знову "стати на ноги".

"Коли бачиш ці душевні сцени, розумієш, що люди дарують свої душі один одному без залишку", - додає лікар.

На пост Риженка відреагувало багато українців, які залишають у коментарях слова подяки військовому та захоплюються його силою духу.

Що пишуть українці:

з таким оптимістичним настроєм наших Героїв обов'язково Перемога буде за нами! Скорішого вам одужання, Михайле, та здоров'я вам і вашим рідним, які підтримують вас

Україна пишається своїми героями, скорішого одужання. Медикам подяка за догляд та лікування

сила духа та мужність наших Героїв дійсно вражають. Незалежно від умов і викликів, з якими вони стикаються, наші Герої проявляють неймовірну силу волі, відданість своїй справі та готовність жертвувати собою заради інших

дякую вам, що рятуєте наших захисників

Українці підтримують пораненого воїна (скриншот)