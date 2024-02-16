"Я достал икону и начал молиться". Раненый воин поразил историей своего спасения

История раненого воина

Алексей пошел на войну еще в 18 лет - участвовал в АТО. А с начала полномасштабного вторжения все мужчины его семьи присоединились к армии: отец и четверо дядей. Вместе они несли службу в 100-й отдельной бригаде ТРО и участвовали в боях Донецкой области.

Ранения Алексей получил в начале этой зимы.

"Мы сидели в здании и наблюдали через тепловизор за россиянами. В момент я слышу, как что-то летит прямо в нас. Прятаться было негде. Я вытащил из кармана икону и начал молиться. Прилетело в метре от нас. Обломки посекли мне все тело, а особенно - ногу", - вспоминает Алексей.

Медикам удалось сохранить Алексею ногу, ведь обломки не задели кость. Но ранения были серьезными - сильно повреждены мягкие ткани, сосуды, мышцы и сухожилия. Раненый воин прошел лечение в трех госпиталях в разных уголках Украины. После заживления ран Алексея направили на реабилитацию во Львов - в центр UNBROKEN Ukraine.

Алексей уже имеет первые успехи в реабилитации после ранения (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)

"Очень хотел именно в этот центр, потому что уверен, что здесь меня поставят на ноги. До этого смотрел фотографии, как ребята успешно реабилитируются с тяжелыми ранениями и на что способны ваши специалисты. Поэтому хотел именно сюда", - признается защитник.

В центре с Алексеем занимаются физические терапевты. По словам врачей, воин не обращает внимание на боль и трудности и прилагает максимум усилий, чтобы поскорее восстановится. Уже есть первые успехи. Алексей начал понемногу ставать на стопу.

Медики отмечают, что защитника мотивирует на пути к выздоровлению желание вернуться к побратимам и вместе продолжить борьбу.

"Я не боюсь умереть за свою Украину, совсем не боюсь. Я ее очень люблю и уважаю", - говорит Алексей.

Алексей после выздоровления планирует вернуться на фронт (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)