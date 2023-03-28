"Я виганяю ублюдків": герой мемів "Чіткий паца" розповів, як б'є окупантів

Як жив Іван Мартинов до 24 лютого 2022 року

Нині хлопець – старший стрілець та парамедик у 68 Окремій єгерській бригаді на Донбасі.

За кілька років до цього він брав безпосередню участь у Революції Гідності.

У бою з "беркутівцями" Іван отримав травму руки. Тоді він потрапив до СІЗО - йому загрожував від 8 до 15 років за "вчинення масових заворушень"

На щастя його відпустили. Після Євромайдану Іван повернувся до Рівного, де займався волонтерством. Саме тоді він і потрапив до об'єктива відеокамери, яка зробила його знаменитим – хлопець відповідав на бліц-опитування.

"Я такий бродвейний котик, блукав собі містом ночами. Нормальний босяк", - жартує Іван.

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Служба в АТО

Після волонтерства Іван вирішив отримати підготовку бойового парамедика, далі поїхав із хлопцями до Авдіївки, а перший бойовий досвід здобув під Соледаром. Офіційно Іван Мартинов у лавах ЗСУ з 2016 року.

За його словами, повернувшись з АТО, почав пити. Не знав, як знайти себе в місті, яке стало для нього зовсім іншим після пережитого досвіду, та ще й наклалися важкі сімейні обставини. Батько військового – священик, але він не завжди витримував цю ситуацію.

"Тато вибігав з дому, говорив: "Сину, схаменись", - згадує той період свого життя Іван.

"До того ми з батьком були як два кенти. А коли я повернувся, то п'ять хвилин говорили, після чого могли півдня не спілкуватися", - додав він.

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Вранці 24 лютого 2022 року Івану зателефонували з військкомату та сказали, щоб збирався. Хлопець склав рюкзак, за ним приїхала машина і він не встиг навіть поснідати.

"Моя робота тепер проста. Я маю зробити так, щоб ніхто з них не пройшов далі. Шматок за шматком виганяти ублюдків зі свого будинку, зі своєї землі", - розповів автор мему "це реально мерзость".