"Я выгоняю ублюдков": герой мэмов "Чоткий паца" рассказал, как бьет оккупантов

Как жил Иван Мартынов до 24 февраля 2022 года

Сейчас парень - старший стрелок и парамедик в 68 Отдельной егерской бригаде на Донбассе.

За несколько лет до этого он принимал непосредственное участие в Революции Достоинства.

В бою с "беркутовцами" Иван получил травму руки. Тогда он попал в СИЗО - ему грозило от 8 до 15 лет за "совершение массовых беспорядков"

К счастью, его отпустили. После Евромайдана Иван вернулся в Ровно, где занимался волонтерством. Именно тогда он и попал в объектив видеокамеры, сделавшей его знаменитым – парень отвечал на блиц-опрос.

"Я такой бродвейный котик, бродил себе по городу по ночам. Нормальный босяк", - шутит Иван.

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Служба в АТО

После волонтерства Иван решил получить подготовку боевого парамедика, дальше поехал с ребятами в Авдеевку, а первый боевой опыт получил под Соледаром. Официально Иван Мартынов в рядах ВСУ с 2016 года.

По его словам, вернувшись из АТО, начал пить. Не знал, как найти себя в городе, который стал для него совсем другим после пережитого опыта, да еще наложились тяжелые семейные обстоятельства. Отец военного – священник, но и он не всегда выдерживал эту ситуацию.

"Папа выбегал из дома, говорил: "Сын, опомнись", - вспоминает тот период своей жизни Иван.

"До того мы с отцом были как два кента. А когда я вернулся, то пять минут говорили, после чего могли полдня не общаться", - добавил он.

Иван Мартынов на войне с 2016 года

Как пошел на полномасштабную войну

Утром 24 февраля 2022 года Ивану позвонили из военкомата и сказали, чтобы собирался. Парень сложил рюкзак, за ним приехала машина и он не успел даже позавтракать.

"Моя работа теперь простая. Я должен сделать так, чтобы никто из них не прошел дальше. Кусок за куском выгонять ублюдков из своего дома, из своей земли", - рассказал автор мэма "это реально мерзость".