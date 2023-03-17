Український кухар ресторанів "Мішлен", який проживав у Польщі, з 24 лютого на передовій: історія захисника

Український кухар, який працював у Польщі у ресторанах "Мішлен", від початку повномасштабного вторгнення росіян вирушив на фронт захищати свою батьківщину від окупантів.

Історію бійця з позивним "Поляк" розповів журналіст Юрій Бутусов, який узяв у воїна інтерв'ю.

Історія українця, який жив та працював у Польщі

Іван багато років жив у Польщі, працював кухарем найкращих ресторанів рейтингу Мішлен. Але 24 лютого він залишив улюблену справу і вирушив на захист України, став до лав 205-го батальйону Територіальної оборони ЗСУ, щоб працювати як піхотинець. Наразі захисник знаходиться в одному з найнебезпечніших місць на фронті, на передовій у Бахмуті, де два місяці бере участь у безперервних ближніх боях із російськими штурмовими загонами Вагнера.

"Ось такі неймовірні люди захищають Україну та носять її у своєму серці", - написав Бутусов.

Нині Іван став командиром роти.

"Раніше я працював кухарем у Польщі. 25 лютого я самостійно виїхав до України, приїхав до Києва, мені допомогли приєднатися до батальйону", – розповів боєць.

Іван працював у Варшаві у Мішленівських ресторанах

Військовий розповів, що він сім років жив у Варшаві та працював у престижних ресторанах. Він добровільно виїхав на війну в Україну, відмовившись від усіх благ, які мав.

Зазначимо, що Іван не брав участі в АТО, але навчався у військовому училищі Івана Богуна.

Незабаром на захисника чекає головна подія в житті - весілля з коханою дівчиною Ганною. Вона живе в Україні, допомагає армії – працює волонтером.