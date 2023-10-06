"Я не відмовляюся": Женя Кот зізнався, чи соромно йому за те, що він не на фронті
Відомий хореограф Женя Кот чесно відповів, чому не пішов захищати Україну від російських окупантів, та чи відчуває він за це сором. Так, за словами артиста, він не відмовляється від служби у ЗСУ, однак його зупиняють туди йти військові.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю переможця "Танців з зірками" для YouTube-каналу "Слава+".
Чи соромно Жені Коту за те, що він не на фронті
Знаменитість зізнається, що він довгий час відчував сором за те, що не на передовій, поки не поспілкувався з професійними військовими.
Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)
"Мені сказали: "Займайся тим, чим зараз займаєшся. Ти можеш допомагати, це набагато ефективніше буде. Воювати повинні люди-професіонали“. Я ж не кажу, що так думаю. Мені так сказали військові. Мене вони зупиняли. Я не відмовляюся від захисту нашої країни. Я викладач в Університеті культури, і начебто викладачам не надсилають… Начебто під бронею. Я не розбираюся. Я не ховаюся. Усі знають, де я живу", - говорить Кот.
Також хореограф поділився, що ще заважає йому йти воювати.
"У мене є квиток. Обмежено придатний. Багато у мене травм. Це ніби непридатний у мирний час і обмежено придатний у воєнний час. Думаю, на передову не відправлять. Затискає судину. Тиск сильно підіймається. Вся спина в протрузіях. Чотири грижі. Десь терплю біль. Стояти й сидіти довго не можу. Завжди потрібно бути активним, щоб хребці не злазили з місць. Усім страшно", - розповів Женя.
Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року Євген Кот займається волонтерською діяльністю.
Перші тижні повномасштабного вторгнення він допомагав ТРО і військовим, а пізніше став возити автомобілі бійцям на передову.
Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)
Нещодавно ми розповідали, як виглядає шикарний будинок Жені Кота та його дружини під Києвом.