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"Я відмовляюся і все": у Броварах спалахнув скандал через відмову обслуговувати клієнтку магазину українською мовою

У Броварах спалахнув черговий мовний скандал (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Броварах Київської області спалахнув скандал в одному з шоурумів торгового центру Mark Mall. Клієнтка магазину звернулася до персоналу та попросила розмовляти з нею українською мовою. Однак у відповідь вона отримала агресію та негативну відповідь.

Деталі інциденту розповів блогер та ведучий програми "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк у своєму Telegram-каналі.

Черговий скандал через використання російської мови в громадському місці спалахнув у магазині одягу Ani-Look, який знаходиться у місті Бровари, у ТЦ Mark Mall, на другому поверсі.

Клієнтка звернулася до персоналу магазину та попросила обслуговувати її українською мовою. У відповідь менеджер магазину вибухнула агресивною тирадою, що вона - російськомовна і говоритиме тією мовою, якою їй зручно. Потім додала, що вона – російськомовна українка.

Клієнтка попросила показати свідоцтво ФОП, проте й у цьому їй також відмовили. Про те, що необхідно виконувати закон про державну мову, дівчина співробітникам також нагадала, але це ситуацію не змінило.

"У мене є відео відмови обслуговувати мене українською мовою в магазині одягу. Ситуація цікавіша тим, що свідоцтво про реєстрацію ФОП мені показувати відмовилися, чеки не надали, касового апарату немає, а поліція зафіксувала виклик як "конфлікт", - повідомила обурена клієнтка.

Вона викликала поліцію, але та не допомогла розібратися у ситуації. Клієнтка попередила, що напише заяву до поліції.

Також відома сторінка цього магазину в Instagram. Варто зазначити, що її ведуть українською мовою.

Скріншот

Власниця магазину - Анна Сущенко, її сторінка вказана у профілі самого магазину. Свою особисту сторінку вона також веде українською мовою і з окремих постів видно, що займається волонтерством, збирає гроші для військових.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві відвідувачів супермаркету шокували мишачі перегони.

А ще розповідали про те, що у Києві хлопець ударив дівчину-бариста по обличчю.

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