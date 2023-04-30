"Я отказываюсь и все": в Броварах разгорелся скандал из-за отказа обслуживать клиентку магазина на украинском языке

Очередной скандал из-за использования русского языка в общественном месте разгорелся в магазине одежды Ani-Look, который находится в городе Бровары, в ТЦ Mark Mall, на втором этаже.

Клиентка обратилась к персоналу магазина и попросила обслуживать ее на украинском языке. В ответ менеджер магазина разразилась агрессивной тирадой, что она - русскоязычная и будет говорить на том языке, на котором ей удобно. Потом добавила, что она - русскоязычная украинка.

Клиентка попросила показать свидетельство ФОП, однако и в этом ей тоже отказали. О том, что необходимо выполнять закон о государственном языке - девушка сотрудникам также напомнила, но это ситуацию не изменило.

"У меня есть видео отказа обслуживать меня на украинском языке в магазине одежды. Ситуация интереснее тем, что свидетельство о регистрации ФОП мне показывать отказались, чеки не предоставили, кассового аппарата нет, а полиция зафиксировала вызов как "конфликт", - сообщила возмущенная клиентка.

Она вызвала полицию, но та не помогла разобраться в ситуации. Клиентка предупредила, что напишет заявление в полицию.

Также известна страница этого магазина в Instagram. Стоит отметить, что ее ведут на украинском языке.

Скриншот

Владелица магазина - Анна Сущенко, ее страница указана в профиле самого магазина. Свою личную страницу она также ведет на украинском языке и по отдельным постам видно, что занимается волонтерством, собирает деньг для военных.