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"Я отказываюсь и все": в Броварах разгорелся скандал из-за отказа обслуживать клиентку магазина на украинском языке

В Броварах разгорелся очередной языковой скандал (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Броварах Киевской области разгорелся скандал в одном из шоурумов торгового центра Mark Mall. Клиентка магазина обратилась к персоналу и попросила разговаривать с ней на украинском языке. Однако в ответ она получила агрессию и отрицательный ответ.

Детали инцидента рассказал блогер и ведущий программы "ЗупиниЛося" Константин Андриюк в своем Telegram-канале.

Очередной скандал из-за использования русского языка в общественном месте разгорелся в магазине одежды Ani-Look, который находится в городе Бровары, в ТЦ Mark Mall, на втором этаже.

Клиентка обратилась к персоналу магазина и попросила обслуживать ее на украинском языке. В ответ менеджер магазина разразилась агрессивной тирадой, что она - русскоязычная и будет говорить на том языке, на котором ей удобно. Потом добавила, что она - русскоязычная украинка.

Клиентка попросила показать свидетельство ФОП, однако и в этом ей тоже отказали. О том, что необходимо выполнять закон о государственном языке - девушка сотрудникам также напомнила, но это ситуацию не изменило.

"У меня есть видео отказа обслуживать меня на украинском языке в магазине одежды. Ситуация интереснее тем, что свидетельство о регистрации ФОП мне показывать отказались, чеки не предоставили, кассового аппарата нет, а полиция зафиксировала вызов как "конфликт", - сообщила возмущенная клиентка.

Она вызвала полицию, но та не помогла разобраться в ситуации. Клиентка предупредила, что напишет заявление в полицию.

Также известна страница этого магазина в Instagram. Стоит отметить, что ее ведут на украинском языке.

Скриншот

Владелица магазина - Анна Сущенко, ее страница указана в профиле самого магазина. Свою личную страницу она также ведет на украинском языке и по отдельным постам видно, что занимается волонтерством, собирает деньг для военных.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве посетителей супермаркета шокировали мышиные гонки.

А еще рассказывали о том, в Киеве парень ударил девушку-бариста по лицу.

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