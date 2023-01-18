"Я вдома": Ольга Харлан вперше після початку війни відвідала рідний Миколаїв (фото)

Що показала чемпіонка в Миколаєві

У лютому 2022 року Ольга заявила про своє бажання знову повернутися на спортивну арену. Попри ведення Росією повномасштабної війни вона представляла Україну на різних змаганнях, завойовуючи нагороди.

На початку нового року Ольга наважилася приїхати до Миколаєва, звідки сама родом і де весь цей час продовжувала жити її мама. У соціальній мережі Харлан показала селфі з найріднішою людиною.

"Я вдома", - підписала вона сімейне фото.

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А ще спортсменка опублікувала миле відео з її собакою, який так зрадів зустрічі, що не міг стримувати емоцій.

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Звичайно, олімпійська чемпіонка не могла не оглянути руїни в місті, завдані російськими обстрілами. Підписникам вона показала зруйнований житловий будинок і вшанувала пам'ять загиблих.

"Це найперше місце, куди я поїхала в моєму рідному Миколаєві. Вічна пам'ять", - написала Ольга.

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Нагадаємо, що Ольга Харлан - це українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 року та неодноразова призерка Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту з фехтування.

За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан виграла чотири олімпійські медалі, п'ятнадцять медалей чемпіонатів світу та двадцять медалей чемпіонатів Європи, що є рекордом для українських фехтувальників.

Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)