"Я дома": Ольга Харлан впервые после начала войны посетила родной Николаев (фото)

Что показала чемпионка в Николаеве

В феврале 2022 года Ольга заявила о своем желании снова вернуться на спортивную арену. Несмотря на ведение Россией полномасштабной войны, она представляла Украину на различных соревнованиях, завоевывая награды.

В начале нового года Ольга решилась приехать в Николаев, откуда сама родом и где все это время продолжала жить ее мама. В социальной сети Харлан показала селфи с самым родным человеком.

"Я дома", - подписала она семейное фото.

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А еще спортсменка опубликовала милое видео с ее собакой, которая так обрадовалась встрече, что не могла сдерживать эмоций.

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Конечно, олимпийская чемпионка не могла не осмотреть развалины в городе, нанесенные российскими обстрелами. Подписчикам она показала разрушенный жилой дом и почтила память погибших.

"Это первое место, куда я поехала в моем родном Николаеве. Вечная память", - написала Ольга.

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Напомним, что Ольга Харлан - это украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года и неоднократный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по фехтованию.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан выиграла четыре олимпийских медали, пятнадцать медалей чемпионатов мира и двадцать медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)