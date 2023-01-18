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"Я дома": Ольга Харлан впервые после начала войны посетила родной Николаев (фото)

Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан впервые после начала полномасштабной войны вернулась в родной Николаев и посетила ближайшего человека - маму. Кроме того, спортсменка прошлась по местам, которые были разрушены российскими ракетами.

Об этом Ольга рассказала в своем Instagram.

Что показала чемпионка в Николаеве

В феврале 2022 года Ольга заявила о своем желании снова вернуться на спортивную арену. Несмотря на ведение Россией полномасштабной войны, она представляла Украину на различных соревнованиях, завоевывая награды.

В начале нового года Ольга решилась приехать в Николаев, откуда сама родом и где все это время продолжала жить ее мама. В социальной сети Харлан показала селфи с самым родным человеком.

"Я дома", - подписала она семейное фото.

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А еще спортсменка опубликовала милое видео с ее собакой, которая так обрадовалась встрече, что не могла сдерживать эмоций.

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Конечно, олимпийская чемпионка не могла не осмотреть развалины в городе, нанесенные российскими обстрелами. Подписчикам она показала разрушенный жилой дом и почтила память погибших.

"Это первое место, куда я поехала в моем родном Николаеве. Вечная память", - написала Ольга.

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Напомним, что Ольга Харлан - это украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года и неоднократный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по фехтованию.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан выиграла четыре олимпийских медали, пятнадцать медалей чемпионатов мира и двадцать медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)

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Ольга ХарланНиколаев