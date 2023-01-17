Христині Соловій - 30! Як зараз виглядає одна з найгарячіших співачок України (відверті фото)

Як сьогодні виглядає одна з найтоповіших співачок, яка пройшла шлях від чуттєвої учасниці "Голосу країни" до яскравої бунтарки і справжньої рок-зірки, - дивіться у нашому матеріалі.

Соловій сьогодні зачаровує красою

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Що ми знаємо про Христину Соловій?

Юна співачка з Дрогобича стартувала у великому шоу-бізі в 2013 році. Саме тоді вона взяла участь у шоу "Голос країни", де підкорила серця усіх суддів виконанням лемківської пісні "Горе долом ходжу".

Після цього за розкрутку артистки взявся Святослав Вакарчук. Під патронатом лідера Океану Ельзи Христина випустила альбом "Жива вода", до якого увійшли хіти "Тримай", "Під облачком", "Синя пісня" та інші.

Власне, кліп на "Тримай" приніс Христині шалений успіх, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube.

Потім був альбом "Любий друг", що майже повністю складається з авторських пісень, натхненних особистими сповідями та спогадами співачки.

Він теж був сповнений хітами (чого лише варті "Хто, як не ти", "Fortepiano", "Шкідлива звичка"). Одним словом, не дивно, що платівка увійшла до купи музичних рейтингів.

Також у активі зірки альбом-трилогія "Rosa Ventorum" (третя частина вийде цього року), саундтреки до рейтингових кінострічок, багато синглів і, звісно ж, активна соціальна позиція: вона є зоозахисницею, виступає за цирк без тварин, брала участь у акції на підтримку незаконно утримуваного росіянцями Олега Сенцова.

З початку повномасштабного вторгнення РФ до України Христина стала більш активною у соціальних мережах, де засуджує дії держави-агресора.

Робить вона це натхненно і яскраво, вдаючись навіть до нецензурної лайки на адресу зокрема російських артистів та інших кремлівських посіпак.

Про те, що треба робити з росіянами, Христина заспівала у власній інтерпретації італійської народної пісні "Bella Ciao":

Але якою б Соловій не здавалася комусь "злою", вона насправді завжди лишається юною, відвертою і чуттєвою.

Пересвідчитись у цьому можна, глянувши її свіже відео, в якому разом з Христиною знявся письменник та музикант Сергій Жадан. В кліпі "Юність" зірки грають історію кохання. І роблять це дуже переконливо.

Вітаємо Христину з ювілеєм і бажаємо їй творчих успіхів і великих перемог!