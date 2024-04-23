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"Я тренуюся". Відомий український актор зізнався, чи готовий піти на фронт

Володимир Гладкий (фото: instagram.com/vova_gladki)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор Володимир Гладкий зізнався: якщо його мобілізують, він не збирається ховатися і піде захищати країну від окупантів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для KP.UA.

Деталі

На початку повномасштабної війни Володимир ходив у військкомат, просився в тероборону, однак його не взяли. З якої причини - він досі не зрозумів.

"Позаписували мої дані - і все. Поки що мені ніхто не дзвонив. Так, спочатку була велика хвиля патріотизму, якою можна було зносити гори. Але я ні від кого ніде не ховаюся. Якщо мене мобілізують, я піду. Це обов’язок кожного громадянина. Я й тренуюся", - зізнався актор.

Гладкий каже, що робить фізичні вправи у бронежилетах, багато бігає і дивиться різні навчальні відео.

Володимир Гладкий (фото: instagram.com/vova_gladki)

"На початку я навіть бігав у броніку. А потім військові мені кажуть: "Ти що, ми в броніках не бігаємо, в повній амуніції ти максимум зможеш швидко пройти". Тому у броніку роблю певні фізичні вправи", - поділився артист.

"Багато бігаю, дивлюся різні навчальні відео. Але стріляти не вчуся, бо це справді не дешево. Якщо не помиляюся, один патрон коштує близько 3 доларів", - додав він.

Також Володимир вважає, що енергію потрібно витрачати на те, щоб готуватися, а не на те, щоб ховатися чи вигадувати якісь неправдиві історії, аби не забрали на фронт.

"Можливо, якби я шукав, міг би знайти способи виїхати з України і жити за кордоном, як це зробили деякі мої колеги. Але навіщо так жити?", - сказав актор.

Нагадаємо, Володимир Гладкий - український актор театру і кіно. Глядачі його добре знають за ролями у серіалах "Жіночий лікар", "Трава під снігом", "Щоб побачити райдугу", а також "Дільничний з ДВРЗ".

Нещодавно ми писали, що відомий український блогер вступив до лав ЗСУ.

Також ми розповідали що українська акторка лишилася без квартири через російську ракету.

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