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Відомий український блогер вступив до лав ЗСУ

Неділя 21 квітня 2024 14:49
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Відомий український блогер вступив до лав ЗСУ Тайлер Андерсон (фото: instagram.com/geek.journal.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогер і автор YouTube-каналу кіногляду Geek Geek Journal Тайлер Андерсон, справжнє ім’я якого Олексій Шкробинець, оголосив, що приєднався до лав ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram захисника.

Тайлер Андерсон вступив до лав ЗСУ

Блогер попросив вибачення за те, що найближчим часом нових відео, скоріше за все не буде. Однак він зробить все від нього залежне, щоб його фанам було що дивитися.

"Страшні втрати стались на ютубному фронті, бо як ви вже зрозуміли, я подався до лав ЗСУ. Відразу прошу вибачення, що найближчим часом нових відео, скоріше за все не буде. Проте, я зроблю все від мене залежне, аби вам було що дивитись", - написав Олексій.

Відомий український блогер вступив до лав ЗСУ

Тайлер Андерсон (фото: instagram.com/geek.journal.official)

Андерсон вважає: якщо людина не працює на українську перемогу в будь-якому вигляді, вона прямо допомагає ворогу.

"Тому дякую всім, хто робить хоч щось. Якщо ви не готові йти до війська, то допомагайте війську. І чисто моя вам порада, якщо ви за останні 2 роки не ходили навіть на курси першої допомоги, то от вам сигнал нарешті піти”, - зазначив Тайлер.

Хто такий Олексій Шкробинець

Олексій є засновником україномовного ютуб-каналу GeekJournal, створеного у 2012 році.

Блогер спеціалізується на оглядах українського і світового кіно, серіалів, телешоу, реклами тощо.

На момент написання матеріалу на канал Тайлера підписано 364 тисяч користувачів. Кількість переглядів відео коливається від кількох десятків тисяч до мільйона.

GeekJournal входить до списку 10 україномовних каналів з найбільшою кількістю платних підписок на міжнародній платформі Patreon.

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