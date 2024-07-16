Шкіряні сукні замість повітряних сарафанів. Чому Lida Lee кардинально змінила стиль
Українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) протягом п’ятьох місяців знаходилась у творчій паузі. Артистка не вела соцмережі, не випускала пісень та не давала концертів, ходили навіть чутки про її алкоголізм… Але наприкінці весни Ліда опублікувала трек та кліп “Сама”, в якому показала особисті трансформації.
За лаштунками легендарного проекту "Хто зверху?", новий сезон якого стартує 5 вересня на Новому каналі, зірка ексклюзивно РБК-Україна (проект Styler) розповіла, зізналася: важлива складова змін її особистості - гардероб.
"Я згребла все і відклала в далеку шафу. Певний період просто не мала, в чому ходити", - поділилася артистка.
Співачка каже, "не думала, що зі зміною зачіски і, в принципі, внутрішнього стану, настільки зміниться ставлення до гардеробу".
"Дивлюся на себе в дзеркало і розумію, що я вже не та. Раніше обожнювала легкі й повітряні літні сукні та сарафани. А тепер хочу шкіряні сукні! Хочу бути rock-girl", - розповіла вона.
Також у Ліди зʼявилася пристрасть до масивних аксесуарів. Раніше зірка майже не носила каблучки та браслети, могла одягнути лише сережки, "і то звичайні якісь". А от тепер їй "хочеться чогось оригінального".
Ліді Лі личить її новий стиль (фото: прес-служба артистки)
Співачка розповідає, що окрему пристрасть відчуває до речей, створених за допомогою ресайклінгу.
"Я обожнюю класні чоловічі костюми, які переробили на жіночі. Давно маю такі і дуже впевнено себе почуваю в них до сьогодні. От що-що, а улюблені жакети і жилети я не викидала", - з усмішкою каже Lida Lee.
Виконавиця також "гарно ставиться до секонд-хендів".
"Для мене не грає ролі одягати речі з секонду, чи брендові луки. Вважаю, що можна виглядати на всі 100% навіть у звичайній футболці та джинсах. Бо не одяг красить людину. Головне - енергетика, яку випромінюєш", - підсумувала вона.
Lida Lee кардинально змінила стиль (фото: Новий канал)
Додамо, що Скорубська брала участь у проектах "Голос країни", "Танці з зірками" та "Х-фактор" ( у складі гурту Chica-Band). Певний час її продюсуванням зайнявся MONATIK.
Лауреатка музичної премії YUNA 2021 у номінації "Відкриття року".
Її музика описується як поєднання поп, R&B та електронної музики. Відома своїми запальними живими виступами.
Раніше Lida Lee чесно сказала, чи дійсно у неї є роман із Даніелем Салемом.