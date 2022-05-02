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"Я спасал свою семью": украинцев впечатлил невероятный поступок владельца машин

Украинцев впечатлила невероятный поступок владельца машин в Киеве (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Владелец машин из Киева совершил невероятный поступок, который помог спасти несколько семей. Он заправил свои автомобили и оставил их вместе с ключами в разных районах столицы.

Невероятную историю рассказали в социальных сетях. Читайте ее ниже.

Как рассказал киевлянин, он нашел на улице автомобиль с ключами в замке зажигания. Он ждал хозяина два часа, а потом принял решение – взять этот автомобиль, чтобы эвакуировать свою семью.

"Я вышел из бомбоубежища и увидел возле магазина машину с ключами в зажигании. Два часа наблюдал за ней, ждал владельца – не дождался. Я взял семью, сел в машину и выехал в Винницу к родственникам", - рассказал житель столицы.

В бардачке автомобиля он нашел номер телефона владельца и позвонил ему. Ответ владельца машины его просто поразил.

- Извините, я одолжил вашу машину. Спасал семью.

- Слава Богу, не волнуйтесь, у меня четыре автомобиля. На своем внедорожнике я вывез семью. Другие машины заправил и оставил в разных местах с ключами в зажигании и номером в бардачке. Со всех машин перезвонили. Будет мир – увидимся. Берегите себя!

Напомним, ранее мы писали о том, что украинка чудом спаслась от российских оккупантов и родила после семи выкидышей.

А также рассказывали историю бабушки Марии со знаменитого фото с собачкой в платке.

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