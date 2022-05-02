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"Я рятував свою сім'ю": українців вразив неймовірний вчинок власника машин

Українців вразила неймовірний вчинок власника машин у Києві (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Власник машин з Києва здійснив неймовірний вчинок, який допоміг врятувати кілька сімей. Він заправив свої автомобілі та залишив їх разом з ключами в різних районах столиці.

Неймовірну історію розповіли в соціальних мережах. Читайте її нижче.

Як розповів киянин, він знайшов на вулиці автомобіль з ключами в замку запалювання. Він чекав господаря дві години, а потім прийняв рішення – взяти цей автомобіль, щоб евакуювати свою сім'ю.

"Я вийшов з бомбосховища і побачив біля магазину машину з ключами в запалюванні. Дві години спостерігав за нею, чекав власника – не дочекався. Я взяв сім'ю, сів у машину і виїхав до Вінниці до родичів", - розповів житель столиці.

У бардачку автомобіля він знайшов номер телефону власника і подзвонив йому. Відповідь власника машини його просто вразила.

- Вибачте, я позичив вашу машину. Рятував сім'ю.

- Слава Богу, не хвилюйтеся, у мене чотири автомобілі. На своєму позашляховику я вивіз сім'ю. Інші машини заправив і залишив в різних місцях з ключами в запалюванні та номером в бардачку. З усіх машин передзвонили. Буде мир - побачимося. Бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українка дивом врятувалася від російських окупантів і народила після семи викиднів.

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