"Я не соромлюсь": епатажний Амадор Лопес вперше заговорив про орієнтацію (відео)

Коли ведучий почав підіймати тему стосунків, він пригадав слова Лопеса. У минулому танцюрист говорив, що він господар свого життя та не соромиться ходити в гей-клуби. При цьому Амадор зізнався, що отримує подарунки від чоловіків і при цьому дуже любить українських дівчат.

Втім, коли Дьомін прямо спитав, чи вважає хореограф себе бісексуалом, той не дав чіткої відповіді.

"Я людина, яка дійсно любить, коли звернуть увагу на мене. Ти ж знаєш, що мене синдром відмінника, я люблю, коли мене люблять", - зазначив Амадор.

Тоді Слава спитав, чи погодився б танцюрист на стосунки з чоловіком, який давав би йому те кохання, яке він хоче.

Амадор Лопес заговорив про стосунки (скріншот)

"Таке питання! Нічого собі! Ну, не знаю, хай з'явиться - тоді подумаю. Ти хочеш, щоб я так відповів тобі? Знаєш, зараз мені здається, що дуже багато є таких моментів, от, блін, чого так людям цікаво, хто з ким спить? Бо я не розумію. Ну це так тупо, мені здається", - зауважив Лопес.

"Я не знаю, що там - бісексуал чи не бісексуал. Я до цього ставлюсь абсолютно нормально... Я не соромлюсь. На мені вже дуже багато років ярлик "бісексуал", тому що я хореограф, тому що дуже емоційний, тому що я плачу на камеру, тому що я можу ось таким бути, манірним, тому що у мене "не такий" голос - смішний, кумедний", - зізнався він.

За словами артиста, в уяві багатьох чоловік досі повинен бути недоглянутим й грубим. Хоча самому Лопесу, як він зазначив, взагалі байдужа думка інших.

Лопес зізнався, чи були у нього стосунки з чоловіками (скріншот)

Амадор зізнався, що мав стосунки з жінками. Він був закоханий, але не в чоловіків. З представниками своєї статі романів у нього не було. І нині він хоче знайти кохання, хоча на це йому не вистачає часу.

"Я одинокий, можу так сказати. Я відчуваю, що зараз мені не вистачає дійсно людини, яка була би поруч, підтримував, любив мене... На це немає часу, я нікуди майже не ходжу, я постійно на гастролях. І мені дуже не вистачає любові, піклування", - сказав артист.