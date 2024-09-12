"Він зробив свій вибір": брат скандальної Соловій став на захист України
Скандальна українська співачка Христина Соловій, на яку нещодавно склали протокол за мат, розповіла в мережі, що тепер виступатиме без свого брата-музиканта - Євген вирішив поповнити лави ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram артистки.
"Кожен концерт для мене - особливий. Але перший, який я гратиму без участі мого брата Євгена. Він зробив свій вибір - захищати Україну і вже приєднався до Сил оборони. З гордістю підтримую його і пишаюся", - зазначила Соловій у публікації.
Христина з братом (фото: instagram.com/soloviyka)
Вона також опублікувала кілька знімків із рідною людиною: на одному з фото вони зовсім маленькі задувають свічки на святковому торті, а на інших - під час репетицій та гастролей.
Архівне фото (фото: instagram.com/soloviyka)
У свою чергу, співачка пообіцяла шанувальникам робити все в тилу для підтримки захисників та захисниць.
Реакція у мережі
Як відреагували підписники Соловій:
- "Нехай береже себе! Дякую за такий вибір!".
- "Найкращий".
- "Дякую Євгену за захист".
- "Слава Україні!".
- "Передавай привіт Євгену".
Скандали з Соловій
Нагадаємо, нещодавно співачка посварилася з Єфросініною просто під час інтерв'ю. За словами Соловій, про це вона не шкодує.
"Я довгий час мала образ дівчинки-відмінниці, потім я почала показувати свою бунтарську сторону, свою незгоду з якимись громадськими правилами, і це все ламало голови моєї аудиторії", - казала артистка.
Після цього Соловій захейтили за "вульгарні" танці під час виступу з Білик. А на концерті в Чорноморську співачка потрапила у скандал через нецензурну лексику. Соловій зі сцени назвала стару назву міста "х**нею".
Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)