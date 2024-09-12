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"Він зробив свій вибір": брат скандальної Соловій став на захист України

Четвер 12 вересня 2024 14:24
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"Він зробив свій вибір": брат скандальної Соловій став на захист України Христина Соловій розповіла про мобілізацію брата (фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Катерина Собкова

Скандальна українська співачка Христина Соловій, на яку нещодавно склали протокол за мат, розповіла в мережі, що тепер виступатиме без свого брата-музиканта - Євген вирішив поповнити лави ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram артистки.

"Кожен концерт для мене - особливий. Але перший, який я гратиму без участі мого брата Євгена. Він зробив свій вибір - захищати Україну і вже приєднався до Сил оборони. З гордістю підтримую його і пишаюся", - зазначила Соловій у публікації.

&quot;Він зробив свій вибір&quot;: брат скандальної Соловій став на захист України

&quot;Він зробив свій вибір&quot;: брат скандальної Соловій став на захист України

Христина з братом (фото: instagram.com/soloviyka)

Вона також опублікувала кілька знімків із рідною людиною: на одному з фото вони зовсім маленькі задувають свічки на святковому торті, а на інших - під час репетицій та гастролей.

&quot;Він зробив свій вибір&quot;: брат скандальної Соловій став на захист України

Архівне фото (фото: instagram.com/soloviyka)

У свою чергу, співачка пообіцяла шанувальникам робити все в тилу для підтримки захисників та захисниць.

Реакція у мережі

Як відреагували підписники Соловій:

  • "Нехай береже себе! Дякую за такий вибір!".
  • "Найкращий".
  • "Дякую Євгену за захист".
  • "Слава Україні!".
  • "Передавай привіт Євгену".

Скандали з Соловій

Нагадаємо, нещодавно співачка посварилася з Єфросініною просто під час інтерв'ю. За словами Соловій, про це вона не шкодує.

"Я довгий час мала образ дівчинки-відмінниці, потім я почала показувати свою бунтарську сторону, свою незгоду з якимись громадськими правилами, і це все ламало голови моєї аудиторії", - казала артистка.

Після цього Соловій захейтили за "вульгарні" танці під час виступу з Білик. А на концерті в Чорноморську співачка потрапила у скандал через нецензурну лексику. Соловій зі сцени назвала стару назву міста "х**нею".

&quot;Він зробив свій вибір&quot;: брат скандальної Соловій став на захист УкраїниХристина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Раніше стало відомо, що Лузан із "Львів на джипі" закінчив військову підготовку та склав присягу.

Також Маша Єфросиніна показала, яку нагороду отримав її чоловік-військовий.

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