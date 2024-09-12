"Він зробив свій вибір": брат скандальної Соловій став на захист України

Скандальна українська співачка Христина Соловій, на яку нещодавно склали протокол за мат , розповіла в мережі, що тепер виступатиме без свого брата-музиканта - Євген вирішив поповнити лави ЗСУ.

"Кожен концерт для мене - особливий. Але перший, який я гратиму без участі мого брата Євгена. Він зробив свій вибір - захищати Україну і вже приєднався до Сил оборони. З гордістю підтримую його і пишаюся", - зазначила Соловій у публікації.

Христина з братом (фото: instagram.com/soloviyka)

Вона також опублікувала кілька знімків із рідною людиною: на одному з фото вони зовсім маленькі задувають свічки на святковому торті, а на інших - під час репетицій та гастролей.

Архівне фото (фото: instagram.com/soloviyka)

У свою чергу, співачка пообіцяла шанувальникам робити все в тилу для підтримки захисників та захисниць.

Реакція у мережі

Як відреагували підписники Соловій:

"Нехай береже себе! Дякую за такий вибір!".

"Найкращий".

"Дякую Євгену за захист".

"Слава Україні!".

"Передавай привіт Євгену".

Скандали з Соловій

Нагадаємо, нещодавно співачка посварилася з Єфросініною просто під час інтерв'ю. За словами Соловій, про це вона не шкодує.

"Я довгий час мала образ дівчинки-відмінниці, потім я почала показувати свою бунтарську сторону, свою незгоду з якимись громадськими правилами, і це все ламало голови моєї аудиторії", - казала артистка.

Після цього Соловій захейтили за "вульгарні" танці під час виступу з Білик. А на концерті в Чорноморську співачка потрапила у скандал через нецензурну лексику. Соловій зі сцени назвала стару назву міста "х**нею".

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)